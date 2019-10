No, no enloquecimos. La gelatina ya no le pertenece exclusivamente a los postres, ahora incursiona en el terreno beauty donde se destaca con un nuevo makeup effect que probablemente has visto en tu feed de redes sociales e ignorabas por completo.

Nos referimos al jelly makeup, textura que apunta como una de las tendencias más fuertes el hasta el punto de destronar los acabados mate o glow de los que hemos dedicados varias líneas en nuestros artículos. ¿Quieres saber más? Continúa leyendo.

El maquillaje gelatinoso ha llegado con gran fuerza al mundo beauty

Ya te dimos algunas pistas, el maquillaje jelly debe su nombre a que su acabado es de aspecto gelatinoso –en el buen sentido del término–. La piel lucirá un poco más descolorida con algunos toques transparentes. A diferencia del efecto glossy, el jelly es un poco más espeso por lo que su cobertura es mayor, de hecho es mucho más fácil de aplicar.

Pero ¡Cuidado! Este makeup debe aplicarse con sutileza, pues no queremos que el resultado luzca como si una gelatina completa se adhirió a tu rostro. De allí que los expertos recomiendan aplicarlo en partes estratégicas, como en ojos, labios y mejillas. Para lograrlo –y confirmando que esta tendencia viene con todo– marcas como Farsáli, Too Faced, NYX Cosmetics y Elf han lanzado primers, highlighters, sobras de ojos y hasta labiales con acabado jelly.

Puedes jugar al aplicar el jelly makeup solo en los labios

Trucos ‘gelatinosos’

Elle cita una serie de consejos sobre cómo aplicar el maquillaje de gelatina y coinciden en que no se recomienda aplicarlo en todo el rostro. Para los ojos, sugieren usar una espátula o los dedos para aplicar más producto. “Si quieres crear una mirada más intensa, utiliza unas sombras o delineador antes de poner la capa de jelly”, explican. Y toma muy en cuenta que, si usarás delineador o máscara, ambos deberán tener la propiedad waterproof para que no se deslice con la textura jelly de las sombras.

Otra excelente opción de llevar el efecto jelly es en los labios. Antes de aplicar el producto, no olvides exfoliarlos e hidratarlos para que el acabado sea realmente fabuloso.

Algunas ideas

La makeup artist Katie Jane Hughes tiene una particular forma de aplicarlo en caso de que quieras un look más sutil. Matifica ligeramente la zona T, los laterales de la nariz y la barbilla aportando así mucha luminosidad al rostro. Mientras que Nicolás Berreteaga, que forma parte del equipo de maquillaje de Dior, explicó que le encanta un rostro dewy con labios mate. “El contraste entre ambas texturas crea una sensación muy interesante”, explicó para Elle.

En resumen, regálale a tu piel ese toque gelatinoso y húmedo aplicando jelly makeup en ojos o labios para no exagerar y súmate a esta tendencia de maquillaje que se perfila como una de las favoritas de celebrities.