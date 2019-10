Uno de los indicadores de cansancio y estrés son las ojeras que se manifiestan justo debajo de los ojos y que tanto suelen molestarnos. En el caso de las celebs esto puede ser más intenso por sus apretadas agendas llenas de eventos que suelen demandar mucho tiempo y energía. Entonces, ¿cómo logra Katy Perry lucir un rostro fresco?

Ha sido un misterio... ¡hasta ahora! En una entrevista a Refinery 29, desmintió los rumores sobre si se había sometido a una cirugía plástica y reveló lo que hizo para deshacerse de esas indeseables zonas oscuras que perjudican el aspecto del rostro.

Katy Perry luce un rostro radiante y libre de ojeras

La famosa no tiene tabúes con el tema de las modificaciones corporales, de hecho, se dirigió a quienes desean someterse a alguna cirugía plástica y les recomendó que solo lo hagan si realmente las hará sentir mejor.

Pero en su caso, ha explicado que: "No he tenido ninguna, me he hecho láseres en la piel y me he aplicado inyecciones de relleno debajo de los ojos para el vaciamiento, que lo recomiendo a todos los que quieran una solución para sus ojeras".

Esta opción -menos invasiva que otros procedimientos- consiste en aplicar inyecciones con rellenos cutáneos de ácido hialurónico (hay de distintas marcas y para distintos tipos de piel) para reponer parte de esa grasa que se va perdiendo con el paso del tiempo y que puede acentuar la coloración oscura. Que este tratamiento sea adecuado para ti dependerá de tu tipo de ojeras. Si son debido a la hiperpigmentación o a la mayor visibilidad de los vasos sanguíneos, puede que no logres los resultados esperados.

Katy Perry asegura que no se ha sometido a ninguna cirugía plástica

Sin embargo, es un tratamiento efectivo para quienes han perdido parte de la grasa presente bajo los ojos y donde este relleno puede ayudar a disminuir esas zonas oscuras, tal como probablemente era el caso de la celeb.

Usualmente se requiere de una sola jeringa con relleno de ácido hialurónico, otros compuestos de mayor duración o incluso de la propia grasa del paciente para llevar a cabo este procedimiento que puede costar entre $750 y $950, según el especialista al que se acuda. Debido a lo delicado de la zona, se recomienda consultar con un experto antes de someterse a este tipo de técnica, para evitar resultados negativos.

