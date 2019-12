Es importante reemplazar con más frecuencia de lo que se cree ese objeto sobre el posamos nuestro rostro cada noche. De hecho, según sleep.org, las almohadas deben cambiarse cada uno o dos años, pues durante ese tiempo es mucha la cantidad de aceites, polvo y bacterias que se adhieren.

Así que no lo pienses más y con todos estos tips elige conscientemente, una opción ecológica, no tóxica y que le brinde anatómicamente a tu cuerpo el merecido descanso que, sin duda, colaborará no solo con tu salud sino con la belleza que proporciona el buen dormir.