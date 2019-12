Dicho en sus propias palabras: "Tenía muy mala piel a principios de mis veinte. Recuerdo haberme hecho láser, haber probado varios ungüentos, haber ido a hacerme costosos faciales y nada funcionó. Alguien me recomendó que probara este limpiador y pensé: No hay manera de que eso arregle nada. Lo he estado usando desde hace 10 años y ha sido increíble".

“Ahora mi manera más simple y fácil de asegurarme que el acné no interfiere en mi camino de pasarlo bien y de vivir la vida al máximo", declaró Katy.

También para el cuidado de su piel, la alimentación natural y orgánica está entre la lista de prioridades de la famosa celeb

Pero la rutina de skincare que le funciona a la famosa estrella no solo consiste en un buen limpiador, ha sido muy enfática en la importancia de una buena alimentación, mantenerse lo más alejada posible de los antojos y la comida chatarra: "Me encanta la comida. A veces si estoy de mal humor quiero un helado de McDonald's, que sabe igual sin importar en qué país estés. Pero esa inyección rápida de dopamina que te hace sentir bien por un segundo se vuelve en tu contra a la larga. El año pasado fue el año en que mejor comí, menos comida rápida, menos azúcar. Y mi cuerpo se siente mucho mejor. Mi cara simplemente está radiante".

Ya sabes que para tener una piel saludable como Katy Perry no solo debes usar los productos de belleza adecuados sino tener una buena alimentación. ¿Lista para hacer la prueba?