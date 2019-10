Mucho tiempo ha pasado desde que Katy Perry hiciese sus pinitos ante las cámaras vida pública, su aspecto ha cambiado para mejor y muchos han deseado descubrir cuáles son esos secretos para realzar su belleza. En diez años, la cantante se ha mantenido deslumbrante y a prueba de cámaras. Pero no siempre fue así, ese rostro perfecto una vez sufrió de acné y usar productos anti-acné fue su salvación.

La cantante sabe la importancia del buen cuidado de la piel de su rostro para la autoestima y confianza en sí misma

Ahora que la cantante de California Girls es la nueva imagen de Proactiv, ha confesado que su problema de acné le hacía sufrir en el pasado y cómo el descubrir esta marca la ayudó a superarlo: "¡No me pagan por decir eso! Resolvió mi problema de acné".

La celeb cuenta que, a principios de sus veinte, cuando empezó en el mundo del espectáculo, el estrés se apoderó de su vida mientras vivía los cambios que su cuerpo experimentaba después de la adolescencia. Pero con este producto, la jueza del programa de talentos American Idol afirma que “todos los granos grandes que tenía disminuyeron, mis manchas se hicieron cada vez más y más pequeñas, e incluso algunas de mis cicatrices empezaron a desaparecer".

El kit para adolescentes Proactiv Solution trae productos anti-acné para un tratamiento de 3 pasos ($59.95)

Dicho en sus propias palabras: "Tenía muy mala piel a principios de mis veinte. Recuerdo haberme hecho láser, haber probado varios ungüentos, haber ido a hacerme costosos faciales y nada funcionó. Alguien me recomendó que probara este limpiador y pensé: No hay manera de que eso arregle nada. Lo he estado usando desde hace 10 años y ha sido increíble".

“Ahora mi manera más simple y fácil de asegurarme que el acné no interfiere en mi camino de pasarlo bien y de vivir la vida al máximo", declaró Katy.

También para el cuidado de su piel, la alimentación natural y orgánica está entre la lista de prioridades de la famosa celeb

Pero la rutina de skincare que le funciona a la famosa estrella no solo consiste en un buen limpiador, ha sido muy enfática en la importancia de una buena alimentación, mantenerse lo más alejada posible de los antojos y la comida chatarra: "Me encanta la comida. A veces si estoy de mal humor quiero un helado de McDonald's, que sabe igual sin importar en qué país estés. Pero esa inyección rápida de dopamina que te hace sentir bien por un segundo se vuelve en tu contra a la larga. El año pasado fue el año en que mejor comí, menos comida rápida, menos azúcar. Y mi cuerpo se siente mucho mejor. Mi cara simplemente está radiante".

Ya sabes que para tener una piel saludable como Katy Perry no solo debes usar los productos de belleza adecuados sino tener una buena alimentación. ¿Lista para hacer la prueba?

