5 errores que hacen que tu piel luzca mayor de lo que eres

El reloj nunca se detiene y el rastro de ese inevitable paso del tiempo es evidente en distintas zonas del cuerpo, en especial en el rostro y cuello. Sabemos que existen formas de retrasar los signos de la edad y seguro ya iniciaste una rutina de prevención, pero a pesar de ello puede que al verte al espejo sientas que tu piel muestra más 'años' de los que realmente tiene.

Si esto ocurre, significa que quizás estás cometiendo uno o varios errores que afectan –tal vez sin saberlo– la salud de tu piel, por lo que es momento de evaluar tu rutina de skincare y el estilo de vida que llevas

Expertos en dermatología y cosmetología, como Paul Jarrod Frank –fundador de PFRANKMD & Skin Salon y dermatólogo personal de Madonna– asegura que muchas mujeres menores de 40 años tienen hábitos y prácticas que causan un envejecimiento prematuro. ¿Preparada para conocerlos?

Evalúa tu estilo de vida para detectar los hábitos –como el cigarrillo– que son nocivos para la salud de tu piel y déjalos atrás

5. Vida de ‘excesos’

Es una realidad que el estilo de vida tiene una incidencia directa en tu físico y si este incluye el consumo en exceso de bebidas alcohólicas, lácteos y alimentos procesados, debes saber que estás haciendo daño a tu rostro. Los dulces y la comida procesada, son los causantes del acné y de la opacidad de la tez, además te hacen lucir cansada.

La solución: consume más alimentos integrales y proteínas, en especial el pescado porque contiene omega 3. Incluye también semillas como chía, para lucir un rostro radiante.

Fumar es otro hábito nocivo para la piel que forma parte del estilo de vida de muchas mujeres y trae consecuencias evidentes en la piel porque descompone el colágeno y crea líneas finas alrededor de la boca. Algo que ocurre incluso si usas un dispositivo electrónico.

Si tienes más de 10 productos skincare en tu hogar, te cuidado porque tu piel podría estar saturada

4. Saturar la piel

Revisa cuántos y cuáles productos estás usando en tu rutina beauty, y si notas que tienes más de 10 cremas, sueros, humectantes, aceites y máscaras para el cuidado de la piel, estás incurriendo en un error –sin saberlo– porque en lugar de ayudar, estás saturando la piel.

Cuando se usan demasiados productos, explica Frank, la piel se abruma y los ingredientes activos de las cremas, serums o tónicos no tienen la oportunidad de actuar y ‘hacer su magia’. Además, algunas fórmulas podrían resultar contraproducentes cuando se combinan y causar irritación.

El experto advierte que, por ejemplo, nunca se debe combinar vitamina A con vitamina C, porque la piel podría volverse sensible y propensa al daño solar. Las fórmulas a base de aceite no deben ser combinadas con aquellas a base de agua, porque perderán su efecto.

Y entonces ¿qué hacer con todos esos productos que tienes en casa? La respuesta es usar uno a la vez y por el tiempo indicado en la etiqueta, así podrás ver los resultados a mediano plazo.

Los expertos recomiendan exfoliar la piel máximo dos veces por semana

3. ¿Te encanta exfoliarte? ¡Ten cuidado!

Si eres de las se exfolia con frecuencia para lucir una piel brillante y libre de poros ¡ten cuidado con los excesos! Dependiendo de tu tipo de piel, puedes hacerlo una o dos veces a la semana.

En este punto, debes saber que la piel pasa por un proceso natural de exfoliación cada 28 días y que algunas cremas humectantes o bases de maquillaje contienen ingredientes exfoliantes como retinol y ácido glicólico, por lo que si la combinas en exceso con un exfoliante más fuerte podrías estar causando un daño a tu piel que se traduce en inflamación, sensibilidad o brotes.

2. Falta de constancia

Las limpiadoras, los tónicos e hidratantes son un adorno en tu baño, porque llevas una vida agitada, con demasiadas responsabilidades y actividades. Pero debes saber que no tener una rutina diaria de cuidado de la piel o incumplirla frecuentemente, es una de las faltas más comunes que inciden directamente sobre el proceso de envejecimiento.

La piel necesita de cuidado constante, por eso debes convertir la limpieza, humectación y protección en un hábito diario, así como lo es cepillarte los dientes. Lo importante es comenzar con un plan sencillo, adaptado a tu estilo de vida, pero que se cumpla sin importar los contratiempos o el cansancio. Te aseguramos que ¡vale la pena!

El cuidado de la piel debe ser un hábito y este debe incluir el uso de protector solar, dejar de aplicarlo es un error

1. Olvidar el protector solar

El dermatólogo de Madonna dice que dejar de usar protector solar es el error más común y grave que comenten las mujeres menores de 40 años. Pero, como nunca es tarde –ni demasiado temprano– para comenzar a proteger la piel aconseja incorporar de inmediato un mínimo de SPF 15.

En el mercado hay muchos productos disponibles, con acabado mate o un factor de protección superior para los días más soleados. Su uso constante marcará una gran diferencia en la apariencia de la piel.

Sin duda, cuando de skincare se trata, debes prestar atención a tu rutina y hábitos. ¿Descubriste cuál de estos errores hace que tu piel luzca mayor? Es momento de rectificar y ofrecerle el cuidado que merece.

