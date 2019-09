¿Sabes qué es lo que NO come Kaley Cuoco?

Kaley Cuoco es una de las rubias top de la farándula. Si hay dos cosas que quedan muy claras sobre la estrella de The Big Bang Theory, es que ama la equitación y una buena rutina de ejercicios, lo que de seguro te regala grandes pistas para saber por qué luce una figura digna de envidiar. Desde luego, la actividad física juega un papel fundamental en verse y sentirse bien. Pero, ¿te has preguntado qué hay –o qué no hay– en el menú de esta famosa? En las próximas líneas te contaremos mucho más sobre su dieta.

Kaley Cuoco es fanática de la equitación y el fitness

En una entrevista para Women's Health, la actriz confesó que no come carne. Sin embargo, es fanática del pescado, que sí está incluído dentro de su plan alimenticio. Una dieta rica en pescado te ayudará a perder peso, a la vez que estimulará tu desarrollo intelectual, la memoria y el aprendizaje. ¡Ahora sabemos por qué recuerda todos sus libretos! Comer pescado también refuerza tus defensas y cuida la salud de tu corazón y huesos.

La actriz luce una figura envidiable

¿Cómo es un menú diario de Kaley?

Cualquiera de sus días puede arrancar con una tostada rebosante de mantequilla de maní. Para el almuerzo, opta por la mitad de un sándwich, y para la cena, un buen plato de pescado con verduras. Y si tiene antojos de media tarde, no duda en comerse una manzana. Otro dato curioso sobre su dieta es que desde 2015 decidió dejar de lado el exceso de dulces. Le contó a Us Weekly que dejó de consumir refrescos, papas fritas y cereales.

Kaley sigue un plan alimenticio que incluye numerosos alimentos saludables

Pero esto no es todo; se permite salirse un poco de un menú saludable. “Tengo que tener un día de tregua. Sé que cuando me he portado bien toda la semana, al llegar el domingo, voy a acostarme junto a la piscina, tomar una copa y comer pizza”, confesó.

Cero carnes, mucho pescado, vegetales y un antojo de vez en cuando, así es la dieta de Kaley Cuoco. ¿Te parece fácil de seguir?