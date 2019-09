¡Melena camaleónica! La pasión Lele Pons por las melenas de color

Si eres de las que ama los cambios radicales en tu melena, Lele Pons es la inspiración que necesitas para tomar una atrevida y hasta colorida decisión. Pasearse por las redes sociales de esta venezolana es entrar a un océano de llamativos hair colors que van desde los platinados, hasta los más irreverentes verdes, rosados y rojos vibrantes.

Pero si algo no esperábamos y que sin duda ha causado revuelo en sus más de 36 millones de seguidores, fue su más reciente coloración ¡Totalmente morado!, tono con el que se une al ‘club de fans’ del violeta. ¿Parte de sus miembros más exclusivos? Lady Gaga –con su parma violet de 2018– Maisie Williams, Katy Perry o Kelly Osbourne que simplemente no ha podido separarse de esta particular gama.

Lele Pons con nuevo color de cabello

“¡New hair color! ¿Yes or no?”, escribió la influencer en redes sociales. Y nosotros le respondemos ¡Definitivamente SÍ! Y es que si tu tez es clara los colores pasteles, como el azul, verde, rosa, y por supuesto el lavanda te sentarán sencillamente genial. ¡Pero cuidado! Si tu piel es un poco más morena, los tonos ideales para ti serán los más intensos e incluso los fluorescentes.

En su blog especializado sobre coloración, Schwarzkopf explica que si eres morena y quieres conseguir una versión suave de morado, tendrás que aclarar previamente tu melena.. En el caso de las rubias, podrán aplicar el color directamente. “El look es particularmente bonito con reflejos madreperla”, explican.

Los tonos pasteles lucen muy bien en chicas de tez clara

Y bien, si Lele Pons logró convencerte, ten en cuenta que para cuidar al máximo tu nuevo color, deberás evitar lavarlo con agua caliente, pues lo hará lucir más opaco. Además, cuando de lavarlo se trate, deberás hacerlo solo dos veces por semana. Si lo haces a diario, secarás las hebras y degradarás el color. Si tu cuero cabelludo es muy graso, considera usar champú seco.

Por último, no olvides usar productos para protegerlo. Aplica protectores térmicos si eres amantes de las herramientas de calor. Enamórate de los aceites de argán, de coco, semilla de uva, oliva y hasta de karité para hidratar, cuidar el color y llenarlo de nutrientes. Con estos consejos y conociendo un poco más sobre el tono ¿estás lista para el púrpura?