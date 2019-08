Los 3 indispensables de Ariel Winter para mantener su melena roja

Ariel Winter no teme juguetear con los colores de cabello, incluso con el uso de pelucas, si tiene la oportunidad. Uno de los looks más arriesgados y elogiados que ha presumido la joven estrella es este rubio fresa que va magníficamente con su piel, pero que prácticamente toda mujer sabe que no es tan fácil de mantener.

Cuántas veces has querido dar el salto y lucir una bella cabellera roja o cobriza y te has detenido por no saber cómo cuidarla. Tal vez, si tomas consejo de esta hermosa 'sirenita' de 21 años, finalmente te decidas a lucir un atrevido strawberry blonde.

La joven actriz tiene tres indispensables para su cabello

La actriz de Modern Family contó a la revista Allure que utiliza tres productos para mantener su melena saludable. “Uso mucho acondicionador. Lo digo en serio sobre el acondicionador. También comencé a ponerme aceite de argán y coco en las puntas de mi cabello. Me lo pongo casi todas las noches. Me trenzo el pelo y me voy a dormir así. Ayuda a mantenerlo saludable para todos los estilos que quiero probar".

Cuidados adicionales

Si optas por darle este matiz a tu cabello, te recomendamos que no sólo incluyas un buen acondicionador, aceite de argán y coco en tu haircare; lo ideal es que uses shampoo libre de sulfatos. Esto para evitar que se decolore muy rápido. Recuerda que esta es una de las desventajas de aplicar tonos rojizos en el cabello.

Los tonos rojizos tienden a decolorarse con las lavadas, toma precauciones con el shampoo

Otro factor a tomar en cuenta es el calor. Seguramente querrás dejar batir tu cabello al sol, pero no es lo más recomendable si deseas que el tinte dure un poco más. Sí aun así deseas hacerlo, busca una mascarilla termo protectora antes de exponerte a los rayos UBV y UBA. Igualmente trata de disminuir el uso de secadoras, planchas y tenazas.

Un color que puede cambiarte completamente

Cada tres o cuatro semanas procura hacer un retoque. Será necesario no sólo para evitar que se vean las raíces, sino para mantener un color más brillante y hermoso. Sigue estos consejos, toma el riesgo y presume una cabellera strawberry blonde. ¡Puedes dar el gran cambio de tu vida!