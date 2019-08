Servicio a la comunidad: Esta es la 'solución' de Eva Mendes para cuando su cabello tiene un mal día

Incluso nuestras estrellas favoritas sufren cuando su cabello tiene días malos. Por fortuna para nosotros, Eva Mendes ha revelado su “solución” para cuando nuestra melena no quiere cooperar. La actriz cubana de 45 años de edad utilizó sus redes sociales el martes 20 de agosto para publicar un video de ella misma anudando su característica mascada para la cabeza. “Mi solución para cuando mi cabello tiene un mal día”, fue el título para acompañar la publicación. El video muestra cómo la mamá de dos pequeñas se enrolla una mascada estampada en verde alrededor de la cabeza.

Sus fanáticos tal vez recuerdan que Eva dio un tutorial de cómo anudar una mascada en la cabeza en 2013 en la Lucky Magazine’s Fashion and Beauty Blog Conference. Ella señaló que con los extremos sobrantes de la mascada “puedes hacer un moño si te sientes un poco creativa”; sin embargo, aclaró: “Ya soy un tanto vieja para eso”.

La diseñadora de modas ya había revelado su amor por las mascadas para la cabeza. Después de enviar a sus modelos a la pasarela en el desfile de la Eva Mendes Collection for New York & Company, la actriz comentó a The Cut que siempre había imaginado un turbante para la colección. Al recordar cuando visitó por primera vez las oficinas de New York & Company tres años antes, reveló: “Yo tenía puesta una mascada en la cabeza, como un envoltorio, una especie de turbante, aunque no un turbante como tal, y entonces dije: ‘Muy bien, tenemos que incluir turbantes’”.

Eva Mendes es conocida por su característica mascada en la cabeza

Eva continuó: “Recuerdo al director ejecutivo, Greg [Scott], a quien quiero mucho. Él dijo: ‘Esta chica está loca. Los turbantes no son para venta masiva. No hay manera’. Y luego, de pronto, estaban por todas partes. Creo que cuando esos momentos ocurren, crece la confianza [de la empresa] en mí".

