¡No hagas dieta! Copia los hábitos saludables de Jennifer Aniston

Es probable que estés cansada de buscar dietas y regímenes alimenticios que te ayuden a perder peso. Sin embargo, cualquier experto en nutrición te dirá que la clave para estar saludable, y en buena forma, es no realizar dietas sino adoptar un sistema de alimentación permanente con buenos hábitos. En pocas palabras no es dejar de comer, sino comer mejor.

Algunas celebs que ya son íconos por su excelente físico, coinciden en afirmar que cualquier diet es parte del pasado y que simplemente han cambiado su “forma de relacionarse con la comida”. Jennifer Aniston es un buen ejemplo de ello. La actriz comentó a Yahoo! que ya no sigue con las dietas de moda como lo hizo en la juventud. El secreto de la intérprete de la divertida Rachel de la serie Friends es: “comer tantas frutas y verduras orgánicas como puedas, mantener bajo el consumo de azúcar, beber toneladas y toneladas de agua y dormir bien".

Jennifer Aniston complementa su alimentación con muchos ejercicios

Además, Jennifer contó a la Revista People que come cinco veces al día. Vamos a ver los detalles de cada una de sus comidas saludables:

Desayuno

Comienza con una taza de agua caliente con limón. Seguidamente toma un batido de avocado y huevos. Como es fan de los shakes, muchas veces varía la bebida de proteínas, con otras frutas, cacao y péptidos de colágeno. Es muy poco probable que su primera ingesta de la jornada no lleve huevos en alguna de sus presentaciones. Otras opciones pueden ser:

-Una tortilla con muy poca yema.

-Avena cocida, a la que justo antes del final de la cocción le agrega una clara de huevo. Jennifer y sus ex esposo Justin Teroux quien le enseñó la receta dicen que es delicioso.

-Por si te lo preguntas: sí toma café, solo una taza y en la mañana.

Jennifer procura mantener un buen consumo de proteinas magras: atún, pollo, huevos y granos

Almuerzo

Sus comidas incluyen una buena ensalada, preferiblemente su versión de ‘La Cobb’, elaborada con lechuga, tomate, panceta (de pavo), pechuga de pollo, huevo duro, aguacate, queso feta, cebolleta y vinagreta especial.

Otro tipo de salad: kéfir, pepinos, perejil, menta, cebolleta roja, garbanzos, queso feta y pistachos.

Un churrasco de atún o pollo con ensalada de pepino y granos puede ser otras de sus opciones para la comida de medio día.

Cena

Para la cena, las opciones pueden ser parecidas a las del almuerzo. Un pollo asado con calabacín y salsa de pesto es un buen ejemplo del menú.

Aniston recomienda dejar los antojos para ocasiones especiales

Meriendas

Sus snacks de media mañana o media tarde son muy saludables: palitos de queso vegano o algún similar, sopa o uvas congeladas.

Ocasionalmente se deja llevar por los antojos y come pasta a la carbonara o comida mexicana. Y aunque ha reconocido en diversas publicaciones que ya no es tan estricta como en su juventud, su recomendación es no comer "porquerías" todos los días. Así que recuerda: voluntad y moderación son los principales ingredientes para el éxito de cualquier régimen alimenticio.