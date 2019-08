Dascha Polanco muestra valientemente sus 'olas' en una poderosa publicación sobre la imagen corporal

Dascha Polanco está aceptando su cuerpo y quiere que los demás también lo hagan. La estrella de Orange is the New Black, de 36 años de edad, publicó una fotografía sin editar de ella misma con un traje de baño de una pieza el lunes 12 de agosto, tomada por su hijo, Aryam. Junto a la imagen en la que mira hacia una piscina cubierta, Dascha escribió: “Mi hijo tomó esta foto… ‘Mami, haz esto aquí.’ Al principio pensé que verían las olas en mi trasero y entonces me di cuenta. Somos alrededor de 60% a 75% agua, entooonces, duh, chica, haz olas como el agua. TÚ ERES un océano.”

HAZ CLIC PARA VER LA GALERÍA

VER GALERÍA

La actriz posó para una fotografía sin editar el 12 de agosto

Dascha continuó: “Tu cuerpo está lleno de olas y claro que tu hijo puede tomarte una foto magnífica #ripplebewavyorwatevajustflow. #thundahthigz #ismellgood#selflovery #sheisdash #celluLIT”.

MÁS: Roselyn Sánchez le cuenta a Eva Longoria sus secretos sobre la familia, la vida y su estado físico

Los admiradores de la artista se apresuraron a alabarla por su saludable imagen corporal. “Qué grandiosa imagen desde unas lentes amorosas”, comentó uno. Otro más escribió: “Una vez que nos amamos y nos apreciamos, nadie puede decirnos nada”. La poderosa imagen también llamó la atención de la coestrella de Dascha en OITNB, Uzo Aduba, quien comentó: “¡¡¡Sí, cuerpo!!!”. La cineasta Ava DuVernay celebró la fotografía con un “¡¡¡Síííííí!!!”, a lo que Dascha respondió: “¡VIVIENDO PARA UN #HOTGIRLSUMMER”.

VER GALERÍA

Dascha Polanco quiere que sus admiradores acepten sus cuerpos como ella

El año pasado la dominicana abrió su corazón acerca de sus batallas con la actitud positiva hacia el propio cuerpo. “La gente me dice todo el tiempo que adora mi confianza”, dijo a Women’s Health . “Es un tanto irónico porque es algo con lo que he luchado desde que puedo recordar.”

MÁS: Eiza González presume su radical cambio de look, ¿qué fue lo que se hizo?

En aquel momento, la artista confesó: “El mayor cambio en mi perspectiva sobre mi cuerpo ocurrió cuando me convertí en madre, hace 16 años. Yo quería inspirar autoaceptación y un sentido de amor propio en mis hijos. Yo quería que ellos supieran que son únicos y que eso es lo que los hace hermosos. Quería que fueran seguros y sabía que tenía que modelarles eso mismo”. La mamá por partida doble también señaló: “Aprender a amarte a ti mismo es como aprender a amar a alguien más en una relación. No te agrada cada cosa de la otra persona, pero la amas. Puedes amarte a ti mismo sin que te guste todo, todo el tiempo”.