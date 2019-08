Elsa Pataky lleva un blog personal en el que dedica consejos de skincare y haircare a sus seguidores. En una de las publicaciones en el llamado Elsa Pataky Confidential, la también productora dice que no hay excusas para no limpiarse el rostro antes de irse a la cama y si esto lo lleva a cabo esta ocupada madre de tres hijos, hay que tomar nota de sus tips y ponerlos en práctica desde ya.

La protagonista de Fast & Furious 5 recomienda modificar los hábitos alimenticios, incluir alimentos frescos y orgánicos como prioridad en la dieta y dejar vicios como el cigarrillo o el café. No dejes de leer los 3 consejos básicos que da no solo para lucir un aspecto mucho más saludable sino para sentirse bien. No olvidemos que la actriz ya escribió el libro Intensidad Max donde reúne todas las rutinas que lleva desde los 18 para mantener su cuerpo saludable y en forma.

Elsa cuenta a sus fans todos sus secretos de belleza en su blog personal

Piel limpia sin excusas

La actriz recuerda que así no te maquilles durante el día, existen partículas de polución en el aire que se depositan en la piel por lo que hay que ser tajante en el cumplimiento de este primer paso hacia la piel sana: nunca acostarse sin haberla limpiado, sin excusas. Ella recomienda lavarse el rostro con la limpiadora Bioderma ($14.16) y que en sus palabras “es un líquido incoloro e inodoro, pero te limpia en profundidad cuidando el cutis”.

Desde que era muy jovencita no ha pasado un día en que Elsa se haya ido a la cama sin limpiarse muy bien la cara

Crema hidratante y protección solar:

El siguiente paso es ponerse una buena crema hidratante. La celeb recomienda probar muchas cremas hidratantes hasta encontrar la más adecuada para ti ya que cada persona tiene diferentes necesidades para su cutis.

“Es absolutamente imprescindible protegerse de los rayos solares, si quieres tener una piel sana y cuidada a lo largo de los años”, escribió la reconocida activista en la lucha contra el cáncer de mama. Y no se quedó allí, apuntó como preferida la crema para pieles sensibles Eau Thermale Avène SPF 50 ($33.81) y por supuesto usando sombreros.

Elsa confesó que no sale su casa sin protector solar ni siquiera en invierno

Más té verde y menos café:

“Si cambiaseis algunos de esos cafés por té verde por ejemplo haréis un gran favor a vuestro cutis”, con esta frase la española invita a sustituir el estimulante negr las hierbas con propiedades antioxidantes. No solo tu piel lo agradecerá, también tu cerebro.

Finalmente, Elsa invita a sus seguidores a mantener hábitos alimenticios saludables: “Somos lo que comemos. Cuantas más frutas y verduras (orgánicas si es posible) y menos grasas comas, mejor te sentirás en general, y esto se reflejará en tu rostro”.