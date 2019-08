La protagonista de La La Land, Emma Stone ha dejado claro que combinar los beauty looks con sus outfits es la apuesta ganadora. Este año la actriz ha lucido sobre la red carpet varios looks donde el makeup no ha estado relegado a segundo plano sino que ha llevado el protagonismo tanto como los vestidos.

Y es que elegir makeup que realce la mirada y a la vez esté en armonía con tu look no es tarea fácil. Son muchas las recomendaciones pero si has escuchado la de no combinar el mismo color de vestido y la sombra de ojos, la tendencia que siguen las celebs es todo lo contrario.

Las sombras de ojos de tonos rojizos realzan la luminosidad de los ojos verdes

Empezando el año, la actriz combinó su vestido —pieza de Louis Vuitton, de mangas rígidas tipo volante y cubierto de lentejuelas en estos mismos tonos— con un maquillaje a base de sombras marrones y doradas. Las sombras de ojos fueron las protagonistas en el beauty look de Emma y con las mismas quedó reafirmada otro indispensable de carácter atemporal en el maquillaje: el ahumado, difuminado en forma cat-eye.

Su maquilladora Rachel Goodwin ha optado por la sutileza de los tonos peach para maquillar sus ojos, mejillas y labios y en este caso los combinó en los Annual Screen Actors Guild Awards con una paleta de maquillaje exacta a los tonos de su vestido corte imperio.

Si hay algo que siempre destaca Emma en sus maquillajes es su mirada

El beauty look evocó el Hollywood golden age inspirado en la película The Great Gatsby, de la que de hecho, Emma es la protagonista y en esa oportunidad la sombra rosa cremosa resaltaba con un brillo que hacía juego con las cuentas plateadas del vestido. Para conseguir este efecto, Goodwin empleó productos de la firma francesa Sisley.

Para definir sus ojos verdes, la makeup artist utilizó el delineador a prueba de agua Sisley Phyto-Khol Star ($75.08), sombras difuminadas en tonos marrones y rosas de Sisley Phyto 4 Ombres Dream ($103.66), sombra en Pearl Beige para iluminar el hueso de la ceja y el lagrimal. En sus mejillas mezcló dos matices de Phyto Blush Twists y utilizó en sus pestañas la So Curl Mascara.

Finalmente los labios llevaron 3 pasos para lograr el acabado deseado: delineó con Phyto-Levres Perfect Pencil, rellenó con Phyto-Lip Twist en nude mate y terminó con aceite el de labios Phyto-Lip Delight en Sweet.

El cat-eye es un básico en el maquillaje de Emma pero este es uno de los que más ha dado de qué hablar

Otra ocasión que despertó la atención de esta tendencia de coincidir makeup y outfit de la mano de la misma makeup artist y también con productos de la casa francesa Sisley, fue cuando la ganadora del Globo de Oro lució un llamativo cat-eye adornado con cristales de Swarovski haciendo juego con su vestido en tonos plateados para la Gala del Met. Una opción con la que puedes imitar este audaz delineado es usando sombras glitter en colores plata. El Stila Glitter & Glow Liquid Eye Shadow ($24.00) es una opción acertada.

Para darle aún más protagonismo a la mirada, la maquilladora delineó la parte inferior de sus ojos con Phyto-Eye Twist en color Lagoon ($28.56) y usó en las pestañas inferiores So Volume Mascara en Deep Blue ($67.00) y así lograr mayor apertura. Y finalmente, consiguió el tono de labios ideal combinando Phyto Rouge en color Capri con un toque de Phyto Rouge en color Love, complementando a la perfección este beauty look.

Emma es una de las celebs más elegantes de Hollywood

Con este último look la actriz ha reafirmado las tres tendencias de la temporada: delineador y rímel de colores, el infaltable cat eye y fabulosos labios en rojo.

La reconocida maquillista que se ha hecho cargo de los últimos beauty looks de Emma desde su triunfo en La La Land nos deja una lección aplicable a todo ámbito y no solo para la red carpet y es que el vestido, el cabello y el maquillaje deben combinar, pero la clave está en mantener el balance.