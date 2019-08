Descubre qué hay detrás de la sonrisa perfecta de Kendall Jenner

Las muy destacadas integrantes del clan Kardashian Jenner van por el mundo con su derroche de sonrisas y la verdad todas presumen de una dentadura hermosa y perfecta, en especial la modelo de la familia, Kendall Jenner.

Cuando la top model anunció su participación como imagen y propietaria de la compañía de salud e higiene dental Moon, comentó que en su familia todas son un poco obsesivas con el charcoal teeth whitening, precisamente es el componente que la marca tiene como protagonista de sus producto bandera.

Los blanqueadores dentales elaborados con carbón son parte de las alternativas naturales de tradición oriental, pero que ya se ha propagado por todo el mundo. En el mercado puedes encontrar cremas enjuagues y whitening strips de carbón activo. Pero Moon tiene un Teeth Whitening Pen ($19.99), un bolígrafo para llevar a cabo un blanqueamiento dental en la comodidad de casa.

Es un producto vegano, que según explicó Kendall en una entrevista a Marie Claire "hace espuma en lugar de volver todo negro azabache, tiene un color gris claro". Este producto es una mezcla –con textura de gel– de ingredientes antioxidantes con extracto de fresa y flor de madreselva, que se distrubuye sobre los dientes y se deja actuar.

También cuenta con la crema dental Activated Charcoal Whitening Toothpaste Fluoride-Free Lunar Peppermint Flavor ($8.99) y enjuague bucal Fluoride-Free Activated Charcoal Whitening Mouth Rinse Price ($8.99) todos formulados con la mezcla patentada de extractos e ingredientes: té verde y negro, ginseng, equinácea, camu camu, arándano, sal del mar muerto, aceite de árbol de té, aceite de coco y aceite de menta y el carbón activado de coco.

El charcoal es el “súper cloro” de las dentaduras y se obtiene según elija la casa fabricante al procesar el bambú o el coco (concha) a muy altas temperaturas. Ese polvillo al usarlo provoca que las bacterias el sarro y la placa se adhieran a él y después solo debes enjuagar bien para comenzar a ver los resultados, que serán más evidente con el uso frecuente.

De acuerdo a los estudios hay manchas provocadas por medicamentos que no se pueden eliminar, pero las ocasionadas por el té, café vino tinto, salsas y condimentos si pueden quitarse con el charcoal.

Hay presentaciones que suelen dejar muchos residuos, así que tienes que estar preparada para lavar bien tanto tu boca, como las piezas sanitarias. Pero según la mayoria de los usuarios bien vale la pena. Los especialistas reconocen la efectividad de este compuesto, pero advierten que el abuso puede llegar incluso a desgastar el esmalte natural. Si eres una persona con mucha sensibilidad dentaria es bueno asegurarte de las recomendaciones y advertencias de los fabricantes o que te asesores con tu odontólogo antes usar el producto.

Recuerda que los charcoal teeth whitenings no ofrecen protección adicional a la dentadura, son simplemente usados como clarificadores. Por ello, no serán un sustitutivo de las pastas dentríficas a la hora de prevenir la caries u otros problemas. Pero si lo que buscas es una opción a tener cuenta para mostrarte sonriente y sin complejos. Y si no observa a las hermanas del famoso clan.