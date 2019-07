¿Sabes (realmente) cómo usar el protector solar?

Si en tus productos de skincare nunca falta el protector solar, es el momento de detenerse a analizar si en realidad le estás dando el uso correcto, pues muchas veces creemos que solo con colocarnos un poco en el rostro y el cuerpo basta… Desgraciadamente no es así, pero tranquila, te explicamos todos los pasos necesarios para que tu piel no sufra.

Muchos dermatólogos aseguran que la mayoría comete –sin darse cuenta– algunos errores al usar los filtros solares, con el riesgo de que la piel no esté lo suficientemente protegida. Para ello te damos una guía que te ayudará a aprovechar estas cremas al máximo y a que te sientas más segura ante los rayos solares.

La protección solar es vital para evitar daños en la piel

Busca cremas específicas

Es bien conocido que ninguna crema protege al 100%, pero si sabemos cómo usarlas, pueden prevenir gran parte del daño producido por el sol así como quemaduras y manchas. Ahora bien, ten en cuenta que no es aconsejable utilizar la misma crema para un solo uso. Lo ideal es tener un producto facial y otro corporal, de lo contrario, correrás el riesgo de que tu rostro luzca más grasoso o aparezcan erupciones. En pocas palabras, el rostro requiere otro tipo protección, ya que su nivel de saturación para contrarrestar los radicales libres es mayor que el del resto del cuerpo.

Un nivel adecuado de protección para cada piel

Muy importante. No se puede pasar en alto verificar el factor de protección solar (SPF) más adecuado para nuestro tipo de piel… ¡Todas somos distintas! Quienes tienen la piel muy blanca y sensible, deben usar como mínimo 50 SPF, aquellas con piel morena, de 40 SPF, mientras las de piel mas oscura, necesitan entre 30 a 20 SPF para una protección básica.

El uso correcto de las cremas solares trae excelentes beneficios a nuestra piel

La frecuencia ideal

Sea cual sea el caso, no basta con aplicar el sunscreen solo una vez. Si estás en constante exposición al sol, debes renovarlo mínimo cada dos horas, acuérdate también de aplicarlo tras el baño. Utiliza la cantidad suficiente para que recubra bien tu piel. La recomendación de los dermatólogos es aplicar 2 mg por centímetro cuadrado de piel, es decir, la cantidad contenida en una copa pequeña de fotoprotector por cada aplicación para cubrir tu cuerpo.

Renueva tus filtros solares

Otro error que se suele cometer, es el de guardar el protector solar y reutilizarlo el verano siguiente sin importar su fecha de caducidad. En la mayoría de envases se suele especificar cuanto tiempo mantiene el producto sus propiedades después de abierto. Una vez pasada la fecha, lo ideal es deshacerse de éste y optar por uno nuevo. Además de ver la fecha, verifica si la crema cambia de color u olor y si es así, descártala.

En el caso de no haberlo abierto, un filtro solar podrá ser efectivo hasta por tres años, así que una buena idea es anotar la fecha en la que lo has comprado para poder recordarlo y no correr riesgos.

Aplícala antes de exponerte al sol

Deja a un lado la creencia de que se debe esperar 30 minutos después de aplicar la crema solar para disfrutar de sus beneficios. Afortunadamente, los nuevos productos, según indica la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), son efectivos desde que se colocan en la piel, pero es a los 10 minutos cuando se estabilizan y alcanzan si máximo potencial.

En verano es importante prestar atención a nuestra piel

Mejor en crema que en aerosol

Si usas protectores en aerosol, ¡ten cuidado!, no siempre se distribuyen de forma pareja por todas las áreas donde se rocían, por lo que puede ser preferible que adquieras productos en formato de crema o gel, para que así te asegures una aplicación uniforme. No olvides incluir zonas sensibles como manos, párpados, la parte de atrás del cuello y las orejas... zonas que con frecuencia olvidamos.

Con que ya conoces más detalles sobre el uso correcto de los protectores solares, ahora, ¡a disfrutar de forma segura del sol del verano... o de cualquier temporada del año!