Descubre el masaje facial por el que apuesta Lady Gaga

Lady Gaga no deja de sorprendernos no sólo por su actuación sobre los escenarios, sino además por atrapar miradas con su piel radiante, tan llamativa que Bradley Cooper, director de la película A Star Is Born, le pidió que se presentara sin una sola gota de maquillaje y la actriz no tuvo problemas en aceptar esta solicitud.

Y es que la intérprete es poseedora de un cutis sano y rozagante. Entre sus secretos para lograrlo, no solo están las cremas, tratamientos estéticos o la genética; hay un elemento adicional que no todos asocian al bienestar de tu rostro. Se trata de el massage Kaika al que, según reveló su facialist, Joomee Song la polifacética cantante es 'adicta'. El Kaika es un masaje facial, ideal para el cuidado del cutis, que libera la tensión y promueve la producción de nuevas células. ¿Quieres conocer más sobre sus beneficios?

Innovador

La cosmiatra japonesa Joomee Song confesó a Refinery29 que la técnica de masaje que aplica a la celeb es innovadora y asegura que ha sido ella quien la trajo por primera vez a los Estados Unidos. “Fue en el 2006, en un entrenamiento en estética e investigación que lo desarrollé… utilizo (en Gaga) mis dedos y una máquina japonesa de microcorriente para liberar la tensión”, señaló.

¡A liberar tensión!

La técnica tiene múltiples beneficios, entre los cuales están la estimulación del flujo sanguíneo, liberación de la tensión y reducción de la retención de líquidos, para conseguir con ello desinflamar los tejidos, reducir ojeras y contornear el rostro. A través de esta estimulación se promueve la producción de nuevas células más rápido para que la piel se vea radiante y uniforme.

Regeneración celular

La tecnología de microcorriente, que es implementada con un equipo especial para complementar el masaje Kaika creado por Song, se creó originalmente en los años 80, y lo han utilizado en hospitales de Japón para pacientes de quimioterapia, lo que les promueve la regeneración celular. "Les recarga las mitocondrias en el cuerpo para promover la producción de nuevas células”, destaca la cosmiatra.

Resultados a la vista

Después de 45 minutos de tratamiento la cosmetóloga termina aplicando sobre le rostro de la cantante la mascarilla Plasma 27 ($95) de la marca Cosmetics 27, ideal para el cuidado de su piel, porque está formulada con células madre de plantas, aminoácidos e ingredientes naturales.

Si estás deseosa por probar tanto la mascarilla como la técnica del masaje, puedes empezar en casa.Song recomienda masajear el cutis por cinco o diez minutos cuando estés tomando una ducha, alrededor de los senos paranasales, ojos y la mandíbula: “Y dígase a sí misma que hay que liberar la tensión”.

Aunque al hacerlo tú misma puede que no tengas los mismos resultados que realizar el tratamiento con un profesional, vale la pena probar y comenzar a aplicarlo, ¿lista para hacer la prueba?