Saca el mejor partido a tus canas con estos productos y beauty tips

Puede que veas las primeras canas cuando llegues a los cuarenta, pero no son pocas las mujeres que suelen lidiar con su aparición incluso desde la adolescencia. Al llegar a la adultez ocultarlas puede convertirse en un tratamiento semanal tedioso y que puede resultar también costoso, por eso cada vez más quienes ven su cabellera vestirse con hilos plata se deciden a presumir de sus canas sin complejos.

¡Eso sí! Antes de comenzar a lucir este hairstyle, debes saber qué hacer para mostrarlas con brillo y estilo. Sin importar tu edad, debes tomar en cuenta los cambios que seguramente ya has percibido en tu pelo. La textura y la flexibilidad del cabello blanco varía, pues las hebras generalmente se tornan ásperas, porosas y menos manejables. Pocas veces el pelo cano luce gris y brillante, pues tiende a tornarse más bien amarillento y opaco.

VER GALERÍA No importa a qué edad luzcas tus canas, ¡cuídalas!

HAZ CLICK EN LA IMAGEN PARA VER TODAS LAS FOTOS

Así que para apoyar la transición debemos buscar productos que nos ayuden no solo a darle vitalidad al cabello sino a eliminar los tonos bronce y aportar protección frente al calor. En el mercado hay shampoos especiales para cabello blanco, que no son otros que los matizadores azules que neutralizan el amarillo de las mechas y reflejos como Get Back Gorgeous Purple Shampoo ($19.95) o L'Oreal Serie Expert Magnesio Plata neutralizing Shampoo ($31.45)

VER GALERÍA Shampoo violeta, indispensable para consentir tus canas

También debes encontrar un buen acondicionador que hidrate y complemente los efectos de brillo y nutrición de la limpieza, puedes inclinarte por opciones como Kristin Ess The One Purple shampoo & conditioner ($41.00).

VER GALERÍA Lava y también acondiciona tu cabello

Además de los productos violeta, puedes recobrar el brillo del cabello con productos que contengan vinagre de sidra de manzana. Fíjate el Dp Hue Apple Cider Vinegar Hair Rinse ($35.00), sustituye al champú, limpia y elimina las impurezas sin eliminar los aceites naturales del cuero cabelludo, ni del cabello.

Más 'trucos' a tener en cuenta:

-Aplica una buena mascarilla semanal. Tu cabello ‘ahora cambiado’ lo agradecerá ya que el cabello plateado no sólo es más blanco, suele ser más debil y con tendencia al frizz. La nutrición especial lo fortalecerá y le dará mas brillo.

-Usa lo menos posible secadoras, tenazas y planchas, Si debes hacerlo nunca olvides usar termo protectores en spray.

VER GALERÍA Incluye productos con vinagre de sidra de manzana

-Corta el cabello cada seis semanas o antes. Si tu corte lo requiere debes acudir al salón de belleza. Evita que se vea descuidado o fuera de forma. Podar las melenas las fortalece y embellece.

-Asegúrate de alimentarte correctamente, esto tendrá efecto en la apariencia de tu cabello. Incluso puedes consultar a tu médico para consumir suplementos vitamínicos que contengan biotina (o vitamina H), vitaminas A, B2 y B6, hierro, zinc y/o cido fólico.

Todos estas recomendaciones funcionan igualmente para quienes han optado por tendencias como el balayage o la decoloración gris. Así que si luces canas por placer u obligación pon en práctica estos trucos para que tus hilos platas salgan a relucir. ¿Preparada?