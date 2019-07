Las 3 cremas hidratantes que prefiere Gal Gadot

Si hay una celeb que pisa la alfombra roja y roba miradas por doquier esa el Gal Gadot. La 'Wonder Woman' suma a millones de fans que caen rendidos ante su exótica belleza y envidiable figura. Pero en cuanto a sus outfits y beauty looks, esta redacción queda sin habla por algunos minutos (por eso preferimos escribir).

La actriz y modelo cuenta con un guardarropa digno de envidiar, así como de una piel de aspecto muy saludable. ¿Uno de sus secretos? Estás a segundos de descubrirlo.

"Me encantan los productos de belleza y siempre estoy probando varias cremas y sueros”, comentó para Harpers Bazaar. Explicó que le encantan las cremas humectantes y que su cuarto de baño está repleto de diferentes propuestas como las La Mer, Sensai y Gucci, para ser más específicos.

La Crème de La Mer ($175 en Sephora) es uno de los moisturizers indispensables de la israelí. Este producto, perfecto para todo tipo de pieles, ofrece un efecto de rocío a pocos segundos de aplicarlo.

Su amor por esta marca, también se confirma en Get the Gloss. “Siempre uso productos de cuidado de la piel de La Mer. Así que me levanto por la mañana, me lavo la cara, me aplico la crema hidratante y listo”, comentó. Y no solo ella incluye estos productos. Otras famosas como Beyoncé, Blake Lively, Kim y Kourtney Kardashian, demás de Chrissy Taigen tampoco se resisten.

“Para mí lo principal es mantener mi piel hidratada. Cuando me acuesto, me aseguro de quitarme todo el maquillaje y volver a hidratar mi piel” insiste la actriz, quedando muy claro por qué tieene hasta tres humectantes diferentes.

Otra de sus favoritas es la Cellular Performance Extra Intensive Cream de Sensai. Su textura sedosa es absorbida por la piel para aportarle firmeza y luminosidad, en tan solo segundos después de aplicarla. Está disponible en Amazon a partir de $390.

Por último, pero no menos importante, está la Perfecting Lightweight Moisturizer Skincare de Gucci ($99 en The Beauy Club). Se trata de una loción facial hidratante de textura liviana y rápida absorción que aumenta el nivel de humedad en la piel y crea una base suave para la aplicación de maquillaje.

Pero ¡Alerta! la también reina de belleza explica que si bien las cremas hidratantes son importantes, de nada vale si no se toma agua. “Lo primero y más importante es beber mucha agua, porque no importa cuánta crema hidratante te pongas en la piel; si estás deshidratada desde dentro, nada te ayudará”, explicó. Así que ya tienes algunas claves: hidratación más un arsenal de lociones humectantes. ¿Elegirás solo una?