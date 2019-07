¡Fuera del trabajo y bajo el sol! Becky G está disfrutando de un merecido descanso y luce fabulosa en el proceso. La intérprete de Green Light Go aprovechó toda la energía del sol y presumió su ardiente cuerpazo de bikini tras su llegada a Ibiza. En la imagen, la chica de 22 años de edad luce relajada en un yate con un bikini rojo en la parte superior y en la parte inferior con estampado de piel de serpiente. Otra fotografía muestra a la belleza mexico-estadounidense reposando junto a una piscina. “Sin preocupaciones”, dice el título. Becky mezcló el trabajo con el placer durante su estancia en el Ushuaïa Ibiza Beach Hotel.

VER GALERÍA Becky G absorbió todo el sol en Ibiza, España, y presumió su cuerpazo de bikini. Foto: @iambeckyg

La intérprete de Sin Pijama subió al escenario con David Guetta. “IBIZA @ushuaiaibiza gracias por recibirnos.” Luego de trabajar fuera de su país natal, la artista regresará a Estados Unidos para participar en otro gran espectáculo. El 11 de julio, Becky se unirá a Taylor Swift, Dua Lipa y SZA para el concierto Amazon Prime Day. “Haré un espectáculo con algunas damas rudas #PrimeDay Concert 2019, ¡allá vamos!” Para este evento, que se realizará en un sitio secreto y se transmitirá en vivo para los miembros de Amazon Prime, la estrella de Power Rangers presentará algunos de sus grandes éxitos.

A pesar de que Becky está divirtiéndose, le hace falta una persona. Antes de su viaje, su novio, Sebastián Lletget , le dedicó un tierno mensaje: “Extrañaré a mi mamacita por las siguientes cuatro semanas. SÚPER emocionado por todo lo que te espera. Ya te veré cuando regreses de España, bebecitaaaa”. Becky respondió en los comentarios: “eres muy dulce. Cuento cada día hasta entonces”. A la estrella del soccer le duele que su novia esté lejos pero, de acuerdo con la intérprete de La Respuesta, no le molesta que ella presuma sus curvas en la playa o en sus videos musicales.

VER GALERÍA La cantante se tomó un descanso antes de subir al escenario para el concierto Amazon Prime Day el 11 de julio. Foto: @iambeckyg

