Al llegar los días de verano una recomendación que siempre escuchamos es: “debes mantenerte bien hidratada”. En el caso de las mujeres lo ideal es el consumo de 8 vasos de agua, es decir unos dos litros al día. No obstante, para algunas personas beber esa cantidad resulta poco menos que una tarea titánica, sin importar las altas temperaturas que deban soportar.

Si bien nunca te propondremos que dejes de tomar agua. Te damos siete opciones que te ayudarán a alternar en algún momento del día la dosis correspondiente para mantener a tu organismo sano y con la cantidad de líquido ideal para su funcionamiento.

Agua de coco: esta bebida se obtiene de esta fruta sin madurar. Se le atribuyen grandes propiedades medicinales y curativas por la cantidad de minerales y vitaminas que posee. Sin embargo, su composición es 94% agua. Para algunas personas puede tener efectos laxantes, así que se debe beber sin excesos hasta estar segura de sus efectos.

Limonada: La bebida refrescante por excelencia. Si en algún momento no hay agua que logre quitarte la sed. Haz la siguiente prueba, agrega unas gotas de limón al vaso con líquido, revuelve y bébelo hasta el fondo. Te aseguramos que en unos minutos estarás saciada por completo. También puedes optar por la limonada propiamente dicha, es decir agregar suficiente zumo de limón y un ligero toque de azúcar o edulcorante en el agua. Un truco más: prepara un delicioso frappé: Toma una onza de jugo puro de limón y lo pones en la licuadora con hielo bien picado. Licúa y endulza a tu gusto.

Helados: para hidratarte lo ideal es que recurras a los sorbetes elaborados con frutas naturales. Olvida los cremosos ya que tienen mucha grasa y azúcares, recuerda que no estamos buscando postres o ‘antidepresivos’.

Smoothies: Las famosas ‘merengadas’ de moda son definitivamente una opción para combatir la deshidratación. Y si bien puedes prepararlos con frutas debes tomar en cuenta que estas son más calóricas que las verduras. En caso de que sea una de estas bebidas mixtas, asegúrate de que tenga más vegetales.

Café: Aunque por muchos años se extendió la falsa creencia de que causaba deshidratación, con el paso de los años, diversos estudios han demostrado que cuando se consume con moderación por personas que normalmente consumen cafeína, no presenta efectos adversos e incluso ofrece propiedades hidratantes. Por cierto, hay opciones frías elaboradas con gran cantidad de proteínas, que son saludables y deliciosas.

Té e infusiones: ¿Por qué no sumar un nuevo hábito a tu rutina y beber el té de las cinco de la tarde con puntualidad inglesa? Sería una forma de darle “agua” a tu cuerpo de forma deliciosa y 'elegante'. Si la bebida caliente no te agrada en estos tiempos de verano. No te preocupes solo debes hacer la infusión más cargada, esperar unos minutos que se repose y agregar hielo. Tendrás todos los beneficios del té en un vaso frío.

Sandía: es la fruta con mayor contenido de agua que podrás encontrar. Puedes colocarla en la nevera para consumirla bien fría, de esta forma su poder refrescante se potenciará al máximo.

Recuerda que estos alimentos pueden ser el complemento o el sustituto de un vaso de agua. Pero no puedes dejar de lado el consumo del vital líquido ya que puedes provocarte una deshidratación e incluso daños en los riñones y de otros órganos con el paso del tiempo. Además, estar bien hidratada te ayudará a controlar tu peso y mejorará la condición de tu cabello y tu piel. ¡Comienza ya!