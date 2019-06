¿Alguna vez has soñado encontrar el tono perfecto de lápiz labial, inspirado en Sofía Vergara ? Bueno, ahora ya puedes hacerlo gracias a Charlotte Tilbury, la extraordinaria artista del maquillaje. Esta experta en belleza ha lanzado un nuevo color de lápiz labial en honor a la actriz de Modern Family, Sofía Vergara. El nombre no podía ser más apropiado: Viva La Vergara, y forma parte de su colección Hot Lips 2 que literalmente representa a la estrella con sus tonos matizados y su poder de engrosar los labios si se aplica en forma correcta. ¡Saquen sus carteras, damas!

Sofía Vergara tiene un nuevo color de lápiz labial en la colección Hot Lips 2 de Charlotte Tilbury

El color de Viva La Vergara incluye suaves tonos rosados que son perfectos tanto para el día como para la noche. “Queridas, trabajé de cerca con mi hermosa amiga @sofiavergara, la BOMBA SENSUAL y EMPODERADORA EMPRESARIA para crear mi ¡NUEVO! color de #HOTLIPS VIVA LA VERGARA, inspirada en su personalidad vivaz y divertida, además de su abrumadora belleza”, escribió Charlotte en sus redes sociales. “A ambas nos ENCANTA que este tono vino suave es muy favorecedor y fácil de usar, ¡desde el día hasta la noche! Se mezcla a la perfección con tu color natural de labios para lograr una boca suntuosa!”

MÁS: Sofía Vergara revela que las luces de los sets le causaron esta enfermedad en la piel

Loading the player...

El lápiz labial de Sofía se suma a otras once tonalidades que también están inspiradas en más damas increíbles e icónicas de nuestra actualidad, incluso Amal Clooney , Olivia Palermo y Alessandra Ambrosio . Estos colores no solo lucen muy bien sino que también hacen el bien. Las ventas de esta colección beneficiarán a Women for Women, una institución altruista que ayuda a las mujeres sobrevivientes de guerras a reconstruir sus vidas. “Gracias a este compromiso, ellas serán capaces de trasladar su increíble programa de entrenamiento de un año de duración hacia nuevas áreas. Esto significa que más mujeres aprenderán cómo ganar y ahorrar dinero, mejorar la salud de su familia y lograr que sus voces se escuchen tanto en sus casas como en sus comunidades.”

El lápiz labial de Sofía se suma a otras once tonalidades inspiradas en Amal Clooney, Olivia Palermo y Alessandra Ambrosio.

Para ver un tutorial del glamour de Sofía Vergara en la alfombra roja con los productos de Charlotte Tilbury, ¡sigue este camino!