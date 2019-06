Podría parecer que todo lo que toca Kim Kardashian se convierte en oro, pero mantener una línea de productos de belleza es mucho más complicado que eso. La creadora de KKW Beauty recién lanzó su nueva línea de fajas Kimono Intimates, y ya presenta varias quejas por el nombre que utilizó para esta peculiar prenda que promete moldear la figura de las mujeres al mejor estilo Kardashian. El principal problema no está en la tela, los modelos o el producto en sí, sino en el nombre que la estrella de televisión eligió para su comercialización.

"Finalmente comparto con ustedes el proyecto en el que estuve trabajando el ùltimo año", escribió Kim Kardashian sobre sus fajas

Como cualquier empresaria Kim Kardashian registró el nombre de su faja bajo normas y derechos de venta. Esto molestó a varias mujeres, en especial a quienes defienden la cultura japonesa, pues consideran irrespetuoso que la socialité la haya utilizado con fines de lucro. La principal preocupación es que de ahora en adelante el kimono sea conocido entre la sociedad como la faja de Kim en lugar de la prenda con siglos de tradición en la cultura japonesa.

A través de distintas plataformas, varias mujeres en el mundo expresaron su descontento con la peculiar elección que Kim hizo para una prenda que moldea la figura acorde a sus propios estándares de belleza. "Vestimos los kimonos para celebrar la salud, el crecimiento de los niños, compromisos, matrimonios, graduaciones... y también lo usamos en funerales", explicó a la BBC Yuka Ohishi en defensa de la prenda originaria del siglo XV que lleva un símbolo de respeto su cultura.

Yuka agregó que la esposa de Kanye West no pensó en su cultura antes de elegir el nombre para la pieza que, de acuerdo con sus palabras, llevaba cerca de 15 años queriendo sacar al mercado. "Esa prenda ajustada ni siquiera es parecida a un kimono, simplemente eligió la palabra porque empieza con 'kim-', cómo su nombre. No hay respeto a lo que la prenda significa en nuestra cultura", agregó.

Maquillaje corporal, el otro producto de Kim Kardashian que causó descontento

Kim Kardashian es una mujer perfeccionista y en busca de un aspecto libre de fallas listo para una sesión fotográfica o una alfombra roja, la empresaria lanzó una línea de maquillaje para el cuerpo. El producto promete cubrir cualquier imperfección en la piel, desde estrías, cicatrices y hasta marcas de la edad, dejando como resultado un acabado liso y satinado, tal como ella y sus hermanas presumen en las redes sociales.

La línea de maquillaje corporal de KKW Beauty también dividió opiniones

Sin embargo, la magia de la base que Kim probó en su propio cuerpo y con la que cubre su psoriasis, no fue del todo bien recibida. La actriz Jameela Jamil comentó de forma pública su descontento con el nuevo integrante de la familia KKW Beauty.

"Es demasiado. Todo el trabajo para eliminar todo esto antes de irte a la cama para evitar arruinar tus sábanas. Prefiero simplemente hacer las paces con el millón de estrías que tengo y el eczema. Desmaquillar mi mascara de pestaña ya es lo suficientemente molesto. Ahorren dinero y tiempo y dense un respiro", escribió sobre el cosmético.

Jameela Jamil alzó la voz sobre el nuevo producto de la línea de belleza de Kim Kardashian

Varias usuarias se sumaron a la protesta de la actriz y agregaron que en una época en la que se busca la aceptación propia, esa perfección que se vende en frascos no es necesaria. A pesar de ello, Kim continúa mostrando feliz sus nuevos productos, mismos que para muchas chicas ya son un must este verano y que aseguran que utilizarían en eventos especiales en los que quieren lucir como toda una celebridad, más no en su rutina diaria.