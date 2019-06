Este es el color de uñas que favorece a todos los tipos de piel

Atrás quedó la vieja tendencia del nail polish rosa pastel. Y aunque este año los esmaltes clásicos prometían encabezar de forma consecutiva la lista de favoritos, un nuevo color se impuso como el rey de la temporada. Se trata del baby blue, un tono azul empolvado que no solo resalta con cualquier tono de piel, —pálidas y bronceadas— sino que también combina a la perfección con los outfits de la tempoada.

El tono baby blue resalta cualquier tono de piel y esta temporada está más vigente que nunca

Los vestidos amarillos con estampados florales así como piezas en tonos tierra forman parte del what to wear durante estos meses. La delicadeza del baby blue se equilibra estupendamente tanto con prendas de colores vivos como con aquellas más neutras. Si eres de piel blanca, el bleu pastel -a diferencia de los esmaltes rosa o nudes- es mucho más llamativo gracias a su matiz grisáceo, por lo que tus uñas no pasarán desapercibidas y podrán notarse a primera vista.

Por su parte, las pieles bronceadas se ven muy favorecidas con esta sutil tonalidad, ya que tiene la cualidad de contrastar con las pieles más ocuras y lucir una manicura más llamativa.

Y ya que verano es sinónimos de fresh and comfy, el baby blue lucirá increíble en uñas cortas y cuadradas, brindándoles una apariencia relajada, ordenada y muy limpia pero sin salir de lo in. Además, con una pedicura a juego o al french style, obtendrás la combinación perfecta.

El baby blue lucirá increíble en uñas cortas y cuadradas

Si ya te convenciste de usarlo, te mostramos algunas de las excelentes opciones que tienes a tu alcance para que tus uñas deslumbren durante los días de calor, diversión y comodidad:

1) Salt Water Happy de Essie ($9.95); 2) Morning Mantra de Orly ($9.99); 3) It’s a Boy! de O.P.I ($10.50); 4) Bleu Pastel de Chanel ($28).

¿Ya te decidiste? Déjate llevar por el baby blue y súmate a esta beauty trend para romper con la rutina. ¡No te arrepentirás!