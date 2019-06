La pasarelas primavera-verano de las principales casas de moda hablaron. Las modelos, además de lucir increíbles atuendos, también desfilaron un cóctel de propuestas en sus maquillajes. Vimos desde los más sutiles con sombras en colores tierra, hasta propuestas más arriesgadas que incluyeron escarcha y colores vibrantes.

Sin duda, las runways fueron solo el abre boca para conocer las tendencias en maquillaje que ya aman las famosas para esta temporada. Y una de ellas son las sombras en tonos vibrantes, pero aplicadas de una manera no tan tradicional y ¡Kylie Jenner es una experta!

Kylie Jenner es experta en aplicar sombras de ojos en tonos brillantes

En la pasarela de Custo Barcelona, detectamos suaves sombras metálicas en el maquillaje de las modelos, pero solamente aplicadas en la zona interior del ojo. La misma técnica se repite en el beauty look de la menor del clan Kardashia-Jenner, quien opta por un vibrante rosa, combinado con un delicado cat eye para dar un toque felino y sensual a su mirada.

Pero no solo Kylie se suma a esta fiebre y peculiar forma de maquillar los ojos. La modelo Gigi Hadid es otra de las fieles embajadoras de este makeup trend. En su caso, apuesta por el tono lemony, muy in esta temporada y que vemos lucir en vaporosos vestidos ideales para los días más calurosos. El creador de su beauty look fue Patrick Ta, reconocido por trabajar con otras famosas como Adriana Lima, Katy Perry e incluso Bella Hadid.

La modelo Gigi Hadid es otra de las fieles embajadoras de este makeup trend

Patrick se decanta por aplicar en sus más recientes maquillajes, tonos azules y naranjas, confirmando que no podrás quedarte detrás de esta tendencia decretadísima para el verano. Así que cero excusas que incluso te recomendamos tres excelentes paletas de estos llamativos colores.

La primera de la imagen es la Take Me Back to Brazil Palette de BH Cosmetics ($20 en Ulta Beauty), inspirada en los Carnavales de Río de Janeiro y compuesta por 35 tonalidades donde encontrarás colores brillantes y mates. Le sigue la Ultimate Shadow Palette de NYX ($18) que incluye 16 colores en tres combinaciones diferentes, con texturas aterciopeladas con tonos tanto mates como satinados.

Nuestra última recomendación es la Neon Obsessions Paletta de Huda Beauty ($29 en Sephora), que incluye una selección de nueve mates altamente pigmentados y cremosos metálicos. Esta paleta también está disponible en dos gamas adicionales de rosas y verdes neón si estás deseosa de apuntarte a la neon trend. ¿Lista para sumarte a esta tendencia como Kylie Jenner?