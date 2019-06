La periodista y promotora de la salud mental Vivian Núñez comparte su historia con HOLA! USA

Cuando Selena Gómez se sinceró acerca de la ansiedad en su más reciente podcast con Coach, yo supe que, aunque nuestras vidas son tan distintas, tenemos algo en común: ambas vivimos con realidades de salud mental. Otra exitosa y poderosa latina que ha hablado a favor de la salud mental es Diane Guerrero . La estrella de Doom Patrol comparte la historia de migración de su familia en su libro My Family Divided y subraya qué tanto de nuestras experiencias de vida impacta y dispara nuestra salud mental.

En mi segunda década de vida, mientras construyo una carrera como escritora y promotora de la salud mental, me he sentido muy alentada por figuras públicas como ellas, que lucen como yo, en cuanto a que hablar y compartir en terapia es aceptado y motivado. “Por desgracia, existen muchos obstáculos para que las latinas se apropien de su salud mental”, dice Adriana Alejandre, terapeuta de trauma y fundadora de Latinx Therapy a HOLA! USA. “Muchas latinas valoran la opinión de sus familias y, debido al estigma histórico que existe sobre la salud mental, es difícil enfrentar la verdad sobre su propia salud mental.”

Selena ha sido honesta en las transmisiones de Dream It Real de Coach.

RELACIONADO: Diane Guerrero: 'Mis padres fueron deportados cuando tenía 14 años'

En parte, es por este motivo que creé Too Damn Young , una plataforma para adultos jóvenes que sufren. Similar a lo que hicieron el príncipe William y el príncipe Harry , cuyas experiencias con la pérdida de su madre, la princesa Diana , los inspiró a fundar Heads Together y, más recientemente, una línea de ayuda de tiempo completo basada en el Reino Unido, llamada Shout, yo tuve que enfrentar mi salud mental como resultado del dolor. Yo tenía 21 años de edad cuando comencé a acudir a terapia, lo cual me convierte en parte del 10% de latinos que, en términos estadísticos, contactan a un especialista en salud mental, de acuerdo con CDC .

Por fortuna, mientras más relevante se vuelve la conversación, más terapeutas detectan un repunte en el número de latinos que buscan ayuda. “El estigma todavía está allí porque la apertura no ocurre de forma natural, pero el esfuerzo es visible”, continúa Adriana. “Cuando las latinas llegan a terapia, en última instancia lo hacen por sí mismas y aprenden las habilidades que transmitirán para continuar rompiendo el estigma de la salud mental.”

Parece un asunto sin importancia pero, cuando creces en una familia latina, los sentimientos se clasifican como “nervios” o realidades que “solo ocurren en tu cabeza”. Sigue leyendo para aprender sobre los beneficios de la terapia y cómo comprender mejor si puede ayudarte.

Diane Guerrero conoce la importancia de cuidar tu salud mental

Comprende que el clima cambia en relación con la salud mental

El hecho de que la conversación ocupe un mayor espacio significa que es más fácil para nosotros introducirla en nuestras propias familias. Adriana dice: “La facilidad de que la educación se difunda por la tecnología y de que las comunidades acepten los servicios de salud mental ha permitido que ocurra esta tendencia ascendente en el reconocimiento del estatus de salud mental de toda la gente”.

Ten un plan de juego

Los miembros de tu familia te aman, pero tal vez no comprendan lo que vives si nunca han considerado la salud mental como un factor del bienestar. “En última instancia, reconocer los mensajes que se han transmitido acerca de sus límites, su autoestima y su manera de mostrarse compasión a sí mismos es un punto de inicio muy poderoso para comenzar esta conversación”, agrega Adriana. “Queremos saber cuáles mensajes en nuestra infancia contienen el estigma de nosotros cuando pedimos o aceptamos ayuda y cómo nos sentimos sobre la sanación de nuestras mentes, cuerpos y almas. En definitiva, las conversaciones deben empezar con uno mismo.”

El príncipe William y el príncipe Harry fundaron Heads Together para motivar a la gente a hablar abiertamente acerca de la salud mental.

Encuentra a tu comunidad, incluso si en este momento no puede ser tu familia

Es probable que las personas más cercanas a ti no comprendan lo que estás viviendo; entonces, a pesar de que un grupo externo o segunda familia no pueda reemplazar a la tuya, sí puede ayudar a tu proceso. “Con el poder de las redes sociales, muchas latinas encuentran valor a través de comunidades virtuales y aprenden a mostrar vulnerabilidad para apropiarse de sus historias”, explica Adriana. “El apoyo que reciben las ayuda a continuar rompiendo los ciclos y a hablar sobre realidades de salud mental.”

Para obtener más información, por favor visita Too Damn Young