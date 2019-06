El secreto de la eterna juventud de Sofía Vergara podría estar en “su pequeña casa en las Bahamas”. En su última entrevista con Who What Wear , la actriz de 46 años de edad reveló sus objetos sagrados para la moda y la belleza y entre ellos se encontraba un sombrero. Más específicamente, una visera que reside en su hogar vacacional. “Tengo una pequeña casa en las Bahamas y poseo una loca colección de sombreros para que todo el mundo use uno”, dijo la colombiana. “Es muy gracioso porque debe haber 25 sombreros en el canasto y siempre elijo el mismo: una visera.”

La artista de 46 años de edad mostró su “loca colección de sombreros” en su hogar vacacional en las Bahamas.

La mamá de Manolo continuó: “Una visera de anciana. No sé por qué la elijo. Supongo que es porque quiero que el sol me dé en la cabeza pero no en la cara”. ¡Tal vez! Pero incluso si ese es el caso, proteger su rostro del sol parece ser el secreto de su aspecto sin edad. La esposa de Joe Manganiello cumplirá 47 años en julio, pero al mirar su piel perfecta y su espectacular cuerpo jamás adivinarías cuántos años tiene.

Además de limpiarse el maquillaje todas las noches, Sofía también admitió que “no se asolea” y que usa bloqueador solar Supergoop! para protegerse de los rayos solares. Además de cubrirse del sol, se sabe que la colombiana confía en el colágeno, conocido por sus beneficios para preservar la “eterna juventud”.

Sofía mantiene su impresionante cuerpo en forma y se protege del sol a toda costa. Foto: Instagram: @sofiavergara

La belleza latina también describió su rutina diaria para el cuidado de la piel, que es más accesible que lo que crees. Dado que ahora sufre rosácea (debido a las altas temperaturas y a las lámparas en los estudios de grabación), Sofía simplifica el proceso con el limpiador facial Cetaphil y desmaquillante para ojos.

La colombiana podría pasar como la hermana mayor de su hijo Manolo.

“Solían encantarme los productos y probaba todos. El que se te ocurra: si me decías que me pusiera cemento bajo los ojos, yo lo intentaba. Por desgracia, toda esa diversión ha terminado para mí”, explicó. “Lo cierto es que no puedo usar humectantes o ricos aceites. Ahora tengo que atenerme a lo simple.” En abril, la actriz de Modern Family confesó que agrega una cucharada de polvo de colágeno a su té de manzanilla, a pesar de que bromeó acerca de su ignorancia en relación con los efectos valiosos y rejuvenecedores de esta sustancia.