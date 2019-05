Cómo combatir la ansiedad cuando estamos a dieta

La mayoría de las dietas encuentran en la ansiedad el motivo de la derrota o abandono. Sin embargo, los “nuevos alimentos y hábitos nutricionales” pueden ser tus aliados a la hora de mantenerte en el camino indicado y ser perseverante con tu nuevo régimen alimenticio. Hay ocho claves que debes tener en cuenta para evitar los 'atracones' de comida y con ello evitar el fracaso de ese esfuerzo que estás realizando.

VER GALERÍA

HAZ CLICK SOBRE LA IMAGEN PARA VER TODAS LAS FOTOS

- Identifica lo qué te produce ansiedad. Aprender a distinguir si se trata verdaderamente de hambre, una manifestación de estrés, una rebelde respuesta al no poder comer los “alimentos prohibidos” o una manera de compensar los malos momentos del día.

- Una vez determinado el punto anterior asegúrate de estar bien hidratada. Toma entre seis y ocho vasos de agua diarios. Si tu régimen lo permite entre comidas puedes tomar infusiones. Evita aquellas que contengan cafeína o teína, estas sustancias suelen deshidratar y causar más ansiedad.

VER GALERÍA

- Aléjate de productos poco saludables. Procura tener siempre a mano algún alimento de tu lista de permitidos en caso de que debas 'inevitablemente' saciar tu ansiedad.

- Los especialistas coinciden al indicar que en lugar de una dieta, adoptes un estilo de vida sano. Ya que una regimen puntual puede ayudarte a adelgazar, pero al volver sobre viejos hábitos recuperarás el peso perdido. Además el objetivo debe ser no solo reducir medidas sino comer de forma saludable.

- Procura que tu dieta diaria contenga fibra que puedes conseguir de la mejor manera en frutas y legumbres.

VER GALERÍA

- Nunca elimines los carbohidratos. Simplemente debes sustituir los simples y procesados (dulces, azúcar refinada, almíbares y gaseosas, etc.) por los complejos como avena, arroz, patatas, entre otros.

- Para cumplir tus propósitos también hay rutinas que debes adoptar: Hacer cinco comidas al día: desayuno, merienda de media mañana, almuerzo, merienda a media tarde y cena. Aunque a veces es complicado trata de respetar los horarios, si evitas largos lapsos sin comer, disminuirás la posibilidad de romper la dieta.

VER GALERÍA

- Asume del mindfulness la práctica de sentarse exclusivamente a comer. No mires televisión, no uses el teléfono, ni otra cosa mientras te alimentas. Debes estar sin distracciones.

Con el cumplimiento de estos mandamientos podrás mantener tu régimen alimenticio dentro de los parámetros deseados. Ahora bien, si ya cometiste el 'pecado', no te tortures. Pasa la página y sigue adelante. Recuerda cuál es el motivo por el que deseas estar mejor y bajar esas libras de más y retóma la dieta. ¡Tú puedes!