Los 7 errores más comunes al hacer ’contouring’

La técnica de makeup para destacar tus facciones y ocultar imperfecciones, el contouring, ha ganado popularidad con el tiempo, pero si bien cada vez es más común, hay que tener en cuenta algunos aspectos para aplicarla correctamente. Si lo que buscamos es destacar con rasgos 'perfectos', al estilo de celebridades como Kim Kardashian, Kylie Jenner, Jennifer Lopez, Gigi Hadid y Jessica Alba, te revelamos cómo hacerlo ¿El secreto? establecer un juego de luces y sombras ideal ¡y sin errores!

Es por eso que, para lograr el cometido, hay que tener identificadas aquellas prácticas que pueden perjudicar los resultados. Recuerda que todo será cuestión de tiempo y dedicación para volverte una experta, superando estos frecuentes errores que son fáciles de evitar o corregir.

7. Utilizar el tono incorrecto

La selección del tono de los cosméticos es el punto de partida a la hora de llevar a cabo esta técnica, pues si se utilizan matices muy oscuros respecto al color de la piel, se puede obtener un maquillaje pesado y muy artificial, que además será más difícil de difuminar para lograr un acabado natural. Es por eso que se recomienda seleccionar entre uno a dos tonos más oscuros que la tez, para perfilar las facciones correctamente. Toma en cuenta que los colores fuertes generan sensación de profundidad y los claros y brillantes dan volumen.

6. No considerar el tipo de piel

Recuerda que la fórmula de los productos deberás adaptarla a tu tipo de piel para mayor efectividad y cuidar la salud de tu rostro, es por eso que si tu piel es de tendencia grasa, lo mejor serán los polvos; mientras que para el cutis seco son ideales las cremas y, si tienes la piel normal, puedes utilizar una paleta que incluya ambas.

5. Seleccionar productos errados

Uno de los errores más comunes la hora de realizar el contouring, es optar por cosméticos no especializados para crear el sombreado como los bronceadores, que no son los más apropiados debido a su tono cálido que brinda una ilusión de brillo y color, pero no crean el efecto visual de contorno. Por eso lo mejor será elegir productos de textura matte, con tonos frescos propios de la técnica para conseguir el efecto deseado.

4. Aplicar en exceso y fuera de lugar

La colocación de las líneas y puntos de luz son esenciales dentro del procedimiento de esta técnica, es por eso que deberás hacer los trazos de acuerdo a la forma de tu rostro, para esculpir y afinar los rasgos de forma correcta. Recuerda que el contorno demasiado bajo o hacia la mitad de las mejillas, puede crear un efecto desmejorado, mientras que seguir una línea, desde donde la oreja se encuentra con la cabeza hacia la esquina de la boca, perfilará los pómulos al máximo y destacará el rostro. Procura utilizar los productos en su justa medida para mantener el control de luz y sombras respectivamente, guardando la armonía y equilibrio en el maquillaje.

3. Usar la misma brocha

Asegúrate de contar mínimo con dos brochas para realizar el contouring, ya que deberás utilizar una firme para aplicar el producto y otra más suave para difuminar o moderar las sombras. Toma en cuenta que cuando el producto es en crema, lo recomendable será usar una esponja para mezclar los bordes a la perfección y lograr un mejor acabado.

2. No mezclar lo suficiente

La mimetización de los pigmentos será la clave para que la aplicación sea perfecta, es por eso que debes mezclar muy bien, con ayuda de una brocha o esponja, para evitar que se perciban líneas o manchas que puedan afectar negativamente el resultado. Realizar movimientos cortos y deliberados para mantener el control de la ubicación del contorneado facilitará la tarea y contribuirá a que se consiga mayor precisión.

1. No tomar en cuenta la luz

La iluminación para realizar el maquillaje debe ser adecuada para que la luz natural juegue a favor y no deje en evidencia la técnica. Por último, recuerda que aplicar color en las mejillas, combinando el contorno con un ligero barrido rosa o melocotón en los pómulos, le dará un toque vivo y fresco al rostro.

Así que deja atrás aquello que podrías estar haciendo mal a la hora de hacer el contouring y perfecciona la técnica resaltando como toda una celeb. ¿Te animas?