Existen varios factores que hacen que nuestro cabello se ensucie con mayor facilidad como la contaminación, tener un cuero cabelludo graso y no usar los productos adecuados. Cuando People le preguntó a la actriz y modelo Adria Arjona qué productos usaba para cuidar su melena, ella respondió: “Mi problema es que me lo lavo mucho. Mi mamá siempre me anda regañando que no me lo tengo que lavar tanto, que se me seca”.

Como mencionamos al principio, el cuero cabelludo juega un papel importante; mientras los más secos pueden mantener el pelo limpio hasta por una semana, los grasos impiden que pueda pasar poco tiempo sin lavarlo. Sabemos que hacerlo más seguido puede ser una de las resoluciones que se tomen cuando se ensucia constantemente. Sin embargo, cada vez que lavas el cabello no solo eliminas impurezas sino tambien los aceites naturales que segrega el cuero cabelludo para protegerlo, lo que genera una sobrestimación de las glándulas sebáceas que terminan segregando más. Si ese es tu caso, puedes mantener el cabello limpio por más tiempo con estos trucos.

El champú sin siliconas, sulfatos y parabenos

Utiliza un champú que restablezca el pH del cuero cabelludo y que no contenga parabenos, sulfatos o siliconas. Estas últimas se acumulan y tapan el folículo piloso. Los productos que prescindan de estos componentes te ayudarán a regular la cantidad de grasa excesiva, eliminar las posibilidades de sufrir irritaciones o alergias en el cuerpo cabelludo y a que tu cabello se oxigene y se hidrate. Serán los mejores para la salud capilar.

El Argan Oil Shampoo de Art Naturals ($12.95) hidrata en profundidad, calma y cura los daños causados por el secador o el sol; el Elements Shampoo de Wella ($13.79) renueva la humedad del cabello conservándolo y nutriéndolo desde la raíz hasta la punta y el Bain TS Shampooing de Leonor Greyl ($47) purifica el cuero cabelludo y acondiciona zona media y puntas con sus ingredientes naturales.

El lavado en seco

Una de las mejores formas de mantenerlo limpio es optar por el lavado en seco que absorberá la grasa entre los lavados con agua. Y atención: si tienes el cabello fino obtendrás más volumen, controlarás el encrespamiento y podrás crear excelentes hairstyles. Se aplica en las raíces y se masajea. Si vas a llevarlo recogido te servirán para llevar un moño alto sin necesidad de horquillas. Ahora bien, si tu pelo tiende a ser grasoso haz lo siguiente: el primer día lávalo como de costumbre, el segundo día usa un champú seco y el tercero recógelo en una coleta.

Puedes optar por estos tres: el Original de Batiste (Amazon, $9), el más vendido, aporta textura y frescor y está formulado con L-Arginina para fortalecer tu cabello; el Dry Shampoo de Xtend ($16) que también puede ser utilizado para refrescar el cabello entre los champús a base de agua, agrega cuerpo y volumen o el Prêt-à-Powder de Bumble & Bumble ($28) perfecto para estilos voluminosos, texturas y colas de caballo completas para el segundo día.

Acondicionar solo de medio a puntas

Si usas el acondicionador desde la raíz, ensuciarás tu cuerpo cabelludo y estimularás la grasa. Si eres propensa a tener el cabello graso úsalo solo desde la zona media a las puentas de tu melena y si tienes poca cantidad o el cabello corto, es recomendable que apliques muy poco y sólo en las puntas.

No pases tanto tus manos por él

Sí, tenemos la costumbre de pasar nuestras manos por el pelo en todo momento, sobre todo cuando la brisa hace estragos. Una buena solución es que lo recojas completamente en una coleta o simplemente apartes los mechones del rostro en una cola media. Pero si quieres llevarlo suelto, intenta no tocarlo constantemente. Los cabellos finos son más propensos a ensuciarse.

Utiliza agua templada

El agua caliente estimula la grasa, abre mucho las cutículas, produce rotura de las fibras capilares y causa sequedad. Es mejor lavarlo con agua templada que no solo te ayudará a tenerlo limpio sino que le dará una apariencia más fresca y brillante. ¿Un extra? Saca todo el producto durante el aclarado para que tu pelo esté limpio por más tiempo. ¿Eres de la que suele bañarse con agua tibia y no soporta ni un poco temperaturas más bajas? Lava tu cabeza primero y dúchate después.

Haz una desintoxicación del cuerpo cabelludo

Exfoliar nuestra piel es algo que tenemos en mente pero quizás no exfoliar nuestro cuero cabelludo. Y resulta ser uno de los primeros pasos para eliminar células muertas e impurezas que obstruyan los folículos y mantener el cabello sano y brillante. Utiliza tratamientos como el Soin Gommage-Rénovateur de Kérastase (Walmart, $23.52), un exfoliante que trata el cabello desvitalizado antes del baño. El cuero cabelludo se purifica y el pelo se detoxifica. Puedes también ayudarte con cepillos específicos para la tarea como el Haircare Pramasana Exfoliating Scalp Brush de Aveda (Walmart, $20) que con sus cerdas en bucle masajea, aumenta la microcirculación y crea una base óptima para una melena hermosa.

Así que aquí tienes seis trucos y uno que otro tip para que luzcas un cabello limpio, lleno de vida y muy, muy brillante.