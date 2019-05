Cuando pensábamos que Jennifer Lopez ya había derrochado toda su sensualidad, nos sorprende con una disciplina que agregamos a su larga lista de talentos. La Diva del Bronx no solo es capaz de bailar, también es muy buena haciendo pole dance. Y aunque esto forma parte de su más reciente film y video musical, cuando sepas todos los beneficios que tiene seguramente no dudarás en ponerte en forma con est entrenamiento sexy y divertido.

Sus orígenes se remontan a más de doscientos años atrás. Sin embargo, desde la década de los ochenta del siglo pasado el baile del tubo comenzó a ganar popularidad en entornos nocturnos. Años después ha dejado de verse como una actividad exclusiva de clubes para hombres y ha pasado a convertirse en una disciplina deportiva que aspira se incluida en un futuro en los Juegos Olímpicos.

Esta especie de baile acrobático se realiza interactuando con una barra fija vertical. Para ello, la bailarina recurre a recursos de la danza, yoga, gimnasia y pilates. En una sesión se pueden quemar hasta 600 calorías de acuerdo con la intensidad con la que se ejecute. Sinceramente no es sencillo, pero sí es posible aprender y realizar bailes soportando tu peso en la barra con una sola de las extremidades, por ejemplo.

La práctica hace que adquieras la fuerza y control –de tu mente y cuerpo– para ejecutar cada movimiento. Una vez te apasiones incluso buscarás ejercicios adicionales fuera del pole para fortalecer aún más tus brazos y piernas con el fin de mejorar las ejecuciones en la barra.

Como cualquier actividad deportiva o de adiestramiento físico, ofrece muchas ventajas a quienes la realizan. Entre su lista de beneficios se encuentran:

Ayuda a perder peso rápidamente.

Fortalecimiento y tonificación de abdomen, espalda, brazos y piernas.

Aumento de la flexibilidad.

Incrementa la capacidad cardiovascular.

Coordinación y autocontrol.

Mejora de la autoestima. Te ayuda a entender que lo sexy no depende de tu talla o peso, sino que es un asunto de actitud.

Disminución del estrés.

Y si ya te has decidido a apuntarte a clases, no pierdas de vista estas recomendaciones:

Usar ropa corta, ceñida al cuerpo y elaborada con materiales strech.

No utilizar cremas, ni aceites antes de entrenar para evitar resbalar en la barra.

Iniciar la sesión con ejercicios de calentamiento y finalizar con estiramientos para evitar lesiones.

No te preocuparse por el peso, estatura o las capacidades para el baile. Todas podemos aprender.

Cada vez son más los gimnasios o centros de baile que incorporan este tipo de clases, y seguramente con el lanzamiento del estreno cinematográfico de The Hustlers at Scores de JLo habrá un repunte significativo. Así que si deseas ponerte en forma de una manera sexy y divertida no lo pienses más y aprende Pole Dancing.