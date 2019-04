No es un secreto que, para estar en forma, la clave es combinar dieta y ejercicio. Pese a que la alimentación se lleva el mayor peso en esta fórmula, ambos factores son imprescindibles. Con los miembros de la realeza no hay excepción a esta regla, aunque no se desvelen los detalles de las actividades físicas y los regímenes alimenticios de los royals.

En el caso de la Duquesa de Cambridge, ha sido a través de sus colaboradores que se hadrían ido filtrando a la prensa británica parte de los datos de su dieta. Kate Middleton cumple con las directrices de Palacio de no dar este tipo de información en las entrevistas lo cual –como es de esperar– aumenta la curiosidad de todos sobre sus trucos para mantener su estilizada figura, en especial después de haber tenido 3 hijos.

VER GALERÍA

HAZ CLICK EN LA IMAGEN PARA VER TODAS LAS FOTOS

Pero Kate no está sola en su tarea de mantenerse en forma. De hecho, ha buscado los consejos de Louise Parker, gurú de nutrición, conocida por guiar a las celebridades hacia un estido de vida saludable. La propuesta que se encuentra en su libro Lean for Life -y que medios como el Daily Mail aseguran sigue la esposa del Príncipe William- es comer delicioso, hacer ejercicios sencillos y tomar decisiones inteligentes.

El plan no es implementar una dieta en sí, sino cambiar y/o mejorar los hábitos alimenticios:

-Elevar el consumo de proteínas como: huevos, carne, pescado etc.

-Realizar 3 comidas al día cada una debe incluir de 150 a 200 gramos de proteínas un poco de grasas buenas (aceite de oliva, aguacate, etc.) y carbohidratos (como los vegetales).

-Hacer dos meriendas saludables diarias. Por ejemplo una porción de almendras o alguna fruta de temporada.

-Ingerir productos de bajo índice glucémico con el fin de saciar y evitar los picos de ansiedad y deseos de picotear.

-Vigilar la sal. No es recomendable eliminarla por completo. Pero es necesario reducir su consumo.

-Evitar el azúcar, el alcohol y la comida chatarra en las primeras semanas. Una vez llegado al peso ideal podrá hacerse las llamadas comidas trampa una vez a la semana.

-Cuidar la hidratación. Esto ayuda a quemar grasas y reducir la sensación de hambre. Sugiere beber varios vasos de agua al día.

VER GALERÍA

RELACIONADO: La dieta del ayuno nocturno: la favorita de los famosos

La propuesta de Parker es un estilo de vida, así que nunca lo veas como una nueva dieta y si en un momento flaqueaste y comiste pan o torta. No abandones y sigue adelante.

Recuerda la importancia de realizar algún ejercicio, Kate siempre practica numerosas actividades deportivas como equitación, tenis, entre otras además de ser una gran corredora.

VER GALERÍA

Nunca olvides que una buena nutrición y ejercicios son los que te harán tener una buena figura, pero sobre todo te ayudarán en lo más importante: Tu salud.