Si hay algo que ha sabido hacer Jacqueline Bracamontes es mantener una imagen impecable, incluso ahora que es madre de cinco hermosas niñas. La celeb se ha convertido en inspiración de estilo y belleza, cuyos secretos además, no teme revelar. De hecho ha compartido para Corporate Target sus trucos y elecciones cuando se trata de beauty looks incluyendo los productos que no faltan en su neceser para lograr unas pestañas impactantes.

Recuerda, la resaltar la mirada es vital en cualquier makeup y una excelente manera de transformarla es avivando tus pestañas, bien sea apostando por usar unas postizas -como sabemos que ha hecho la presentadora de TV- o con el uso de dos herramientas 'mágicas' que son un combo clásico: rizador y rímel.

La mexicana le contó a Target que, para lucir fresca, natural y lograr un efecto de pestañas bien definidas, opta por el Classic Eyelash Curler de Sonia Kashuk ($10) y que tras rizarlas, se asegura de ponerse 'unos toques' de rímel con la Lengthy Fiber Mascara de PIXI by Petra ($16).

Saca máximo partido a tus dos 'armas -no tan- secretas'

No olvides que deberás rizar tus pestañas antes de aplicar la máscara, de esta forma evitarás mancharte, que se creen grumos innecesarios o incluso quebrar tus eyelashes. Recuerda que un excelente truco para obtener un acabado más duradero, es calentar el rizador con un secador de pelo hasta que compruebes que la goma ha tomado temperatura.

Además, no olvides que la almohadilla es la clave para el darle el curl que buscas a tus pestañas. Así que cuando se agriete o endurezca demasiado, es conveniente sustituirla para que siempre consigas un acabado perfecto sin dañarlas. Y si lo que buscas es prolongar su uso, es recomendable limpiarlo con agua y jabón para evitar la acumulación de residuos en la goma.

En cuanto a tu rímel, debes tener en cuenta que el uso incorrecto hará que el producto se seque. Así que evita 'bombear' el cepillo, es decir, meterlo y sacarlo varias veces para que no se llene de aire. Tampoco retires el exceso de producto en el cuello del envase, estarás desechando cantidades y eventualmente se secará. También recuerda cerrarlo bien cada vez que lo uses.

Pero, si por costumbre se te hace imposible evitar algunas de estas 'prácticas' o incluso por razones de clima se llega a endurecer o secar tu máscara de pestañas, te tenemos algunos consejos muy útiles, siempre y cuando el producto no haya caducado. Recuerda que se trata de tus ojos, si ya se venció, desaste de él. Toma nota:

Calienta agua en un vaso e introduce el envase bien cerrado durante un minuto. El calor hará que la consistencia se vuelva más fluida. Otra opción es añadir una gota de aceite de coco, almendra u oliva y agitar bien.

Otros rizadores y mascaras

Además de los favoritos de Jacky, te traemos algunas propuestas adicionales con las que también podrás obtener excelentes resultados. Comenzamos por los rizadores que podrás conseguir en Sephora:

El de Kevyn Aucoin ($25.20), diseñado en acero inoxidable para atrapar cada una de las pestañas individuales, sin pellizcarlas. La abertura ancha hace que se adapte a todas las formas de los ojos.

Otra opción es el Lash Craft Curles de Sephora Colletion ($19) que cuenta con un innovador mango ergonómico para tu comodidad y un diseño que alcanza a rizar todas las pestañas incluyendo las internas y externas. La almohadilla para la cabeza está hecha de silicona pura, que ayuda a mantenerla libre de bacterias.

Una excelente noticia es que existen en el mercado kits que cuentan tanto con el rizador como con el rímel, cómo el Picture Perfect Duo de Tarte ($22). Cuenta con un rizador de pestañas ergonómico, que tiene asas de fácil agarre y una almohadilla de silicona púrpura para aplicar la cantidad justa de presión que rizará las pestañas de manera uniforme. El ángulo curvo y la boca ancha se adaptan a todas las formas de los ojos sin pellizcar ni engarzar.

Continuando con las máscaras, encontramos unas excelentes opciones a precios muy accesibles disponibles en Ulta Beauty:

La Extended Play Gigablack Lash Mascara de MAC ($19) crea hermosas pestañas definidas con un pincel pequeño, resistente al calor y a la humedad, esta atemporal fórmula te ofrece un acabado perfecto hasta por 16 horas.

Seguimos con la Bottom Lash Mascara de Clinique ($12) ideal para las chicas de ojos sensibles y alérgicos. Esta opción, es ideal para aumentar el volumen de las pestañas inferiores.

Por último, te recomendamos la Great Lash Mascara de Maybelline ($5.99) que te ofrecerá una excelente apariencia. Adecuada para chicas que usan lentes de contacto, para obtener mejores resultados la marca recomienda aplicar dos capas.

Así que ya conoces los imprescindibles de Jacky Bracamontes para unas pestañas impresionantes, cuentas con otras propuestas adicionales con algunos tips para sacarles máximo partidos a estos dos imprescindibles. Solo resta buscar tu favorito y decidirte a darle vida a tus pestañas a lo natural, con la ayuda del rizador y rímel.