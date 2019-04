Las infusiones se han convertido en una de las bebidas más de moda, aunque lo cierto es que para algunas culturas han sido imprescindibles desde épocas milenarias a cualquier hora del día. ¿Existe la ideal? Para la actriz Geraldine Bazán sí y es el resultado de la combinación perfecta de ingredientes naturales que, según afirma, conforman la “poción mágica” que tiene entre sus beneficios la eliminación de grasas, la mejora de la distensión abdominal y un efecto adelgazante.

Bazán lo consume en ayunas por dos razones: para aprovechar al máximo la absorción de todos los nutrientes y para comenzar el día con un extra de energía y de la manera más saludable. En su canal de YouTube explicó que solo necesitas colocar en una taza una bolsita de té verde, dos cucharaditas cafeteras de vinagre de manzana, una pequeña porción de jengibre y medio limón a lo que después se le agrega agua muy caliente. Si el sabor resulta muy amargo se puede endulzar con una cucharadita de miel de abeja.

Puedes seguir los pasos de la celebridad o combinar solo dos de los ingredientes estrella de su receta: el jengibre y el limón, ambos reconocidos como adelgazantes y desintoxicantes y que juntos aumentan este efecto. Para ello, calienta un litro de agua, añade una pequeña porción de la ralladura de un jengibre fresco, deja en reposo por seis minutos y luego agrega tres cucharadas de té verde y déjalo por un par de minutos más. Para finalizar, vierte el jugo de un limón y endulza con miel si lo deseas.

Pero, ¿a qué se debe que la mexicana considere como mágica una infusión con estos ingredientes? A la suma de propiedades, comenzando por el té verde, considerado como uno de los antioxidantes más potentes, acelerador del metabolismo y quema grasa gracias a una sustancia que contiene llamada polifenol. Entretanto, el vinagre de manzana ayuda a desintoxicar, a regular el PH y a bajar la presión arterial.

Por su parte, el limón previene los resfriados y gripes, favorece la absorción del hierro y contribuye a la buena digestión, mientras que el jengibre fortalece el sistema inmunológico, mejora el mal aliento, es antiinflamatorio, por lo que elimina hinchazones y dolores indeseables, y tiene un efecto adelgazante por su acción termogénica. Ahora bien, el consumo de este tubérculo debe ser moderado si, por ejemplo, sufres de gastritis, irritaciones estomacales o hipertensión arterial.

Algunas sugerencias de productos

Para realizar una de las recetas favoritas de la celebridad utiliza vinagre y té de tu preferencia o los de nuestra lista de sugerencias: el Organic Unfiltered Apple Cider Vinegar de 365 Everyday Value ($4.29), el Apple Cider Vinegar de Spectrum ($4.69) o el Original Apple Cider de Red Jacket ($4.69) así como el té Pure Green de Yogi ($4.49), el 100% Organic Green de Prince of Piece ($6.99) o el Organic Fair Trade Certifies Pure Green Tea de Celestial Seasonings ($4.99). Puedes conseguirlos en Whole Foods Market.

¿Estás lista para incorporarlo a tu lista de bebidas saludables?