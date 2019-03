El camaleónico y extravagante estilo de Lady Gaga hace suspirar a más de uno, en especial cuando apuesta por la sofisticación de vestidos vaporosos y accesorios con grandes diamantes. Pero deteniéndonos en su versión más sublime y llena de glamour, sus atuendos no estarían completos sin un peinado clásico con el que consigue robar todas las miradas.

Cautivada por los hairtyles del viejo Hollywood, Gaga ha lucido su melena elegantemente recogida como Audrey Hepburn o platinada con delicadas ondas, haciendo guiño a las de Anita Ekberg o Veronica Lake. ¿Te llama la atención este estilo? Su estilista ha contado cómo lo consigue.

Para desarrollar este glamuroso estilo, el primer paso es conseguir el tono adecuado. “Literalmente me teñí el pelo de rubio la noche que dejamos de filmar –refiriéndose a Star is Born– porque quería salir del otro tono lo antes posible”, comentó en The Ellen DeGeneres Show. Afortunadamente, el responsable detrás de su regreso al rubio platinado, le contó a E! News los secretos detrás del hair style de la diva. Toma nota.

Acondiciona tu melena

Frederic Aspiras, hair stylist de la cantante y actriz, explicó los cuidados adicionales que requiere un agresivo cambio de color, y más si es producto de la decoloración. “Siempre realizamos tratamientos de acondicionamiento en su melena después de un largo día de trabajo”. Para lograrlo, el experto confía en los sprays termo-protectores que protegen al cabello del calor y en en las mascarillas para combatir el daño causado por la decoloración.

Seca muy bien

El profesional buscaba proyectar una versión actualizada del clásico Hollywood, que de hecho bautizó como "futuristic Hollywood". “Queríamos algo realmente natural y suave como si fuera a salir de una película en cámara lenta”. ¿Cómo lo logró? Secando muy bien el cabello utilizando cepillos de cerdas de jabalí, uno redondo más grueso para las parte media del pelo y otro más pequeño para los mechones alrededor de la cara de Gaga. Luego roció ligeramente con laca.

Obtén esas ondas tan deseadas

Aunque no lo creas, Aspiras optó por herramientas de la vieja escuela: ¡Rollos de velcro! Luego de secar muy bien el cabello, lo enrolló cuidadosamente. Dato: mientras más te acerque a la raíz, más pronunciada será la onda. Para pulir, aplicó un poco de aceite consiguiendo un toque extra de brillo.

Además de los rollos, el estilista optó por la tenaza rizadora para completar el peinado. En la parte frontal del rostro realizó rizos con la tenaza, los peinó muy sutilmente y fijó para preservar las ondas.

Productos recomendados

Si ya te has decidido a recrear el estilo de la diva, según las indicaciones de su estilista, puedes probar con estos productos para lograrlo:

1. Para proteger de la coloración, prueba con el Intense Repair Hair Sheet Mask de L'Oréal Paris ($4.49). Con esta mascarilla, tu cabello tendrá una reparación intensa en solo 5 minutos. El vapor de la ducha, permitirá que el producto se emulsione sobre tu cabello y funcione su 'magia'.

2. Para neutralizar los daños del calor, el Iron Guard Thermal Protection Spray de CHI ($16), te ayudará a fortalecer y proteger el cabello del uso de las herramientas térmicas.

3. Para crear ondas, puedes usar el Thermal Velcro Roller de Hot Tools ($16.99). Divide tu cabello en secciones y envuelve con cada una los rollos (desde la raíz y hasta las puntas). Aplica calor con el secador a cada uno de ellos, espera unos unos minutos para que se enfríe el cabello y se afiance la forma, desenrolla y ¡Voilá!

4. Otra forma de crear ondas, Ondule Curling Wand Blush de L’ange ($89). Frederic Aspiras prefiere las tenazas para crearlas en la parte frontal del rostro, pero de igual manera esta herramienta te permitirá trabajar en todo el cabello.

¿Lo ves? No es tan complicado emular el "Futuristic Hollywood" de Lady Gaga que, como bien lo cuenta su estilista, busca crear una versión moderna de los peinados clásicos de la época dorada del cine. Su estilo, va de maravilla con todo tipo de coloración, las brunettes también pueden llevarlo. ¡Atrévete!