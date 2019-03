Aveeno busca que cada mujer se vea y se sienta bien en su propia piel. Para transmitir este mensaje, la marca reclutó a alguien que irradia belleza desde dentro, alguien que tiene ese brillo natural. Conoce a Alejandra Espinoza, la modelo mexicana y presentadora de televisión que sabe cuál es el poder de un buen protector solar y una ducha extra larga. Prepara tu bolso (¡y toma nota!) porque Alejandra acaba de revelar sus productos de belleza favoritos y algunos consejos que toda mujer debe saber. ¿Una pista? ¡Involucra a Aveeno!

Alejandra Espinoza es la nueva embajadora de Aveeno Foto: Sebastian de Marco Photography

Claro que broncearte es genial y todo cuando se trata del verano, pero en lugar de auto broncearse, Alejandra opta por la protección solar. "De enero a diciembre, el bloqueador solar siempre debe ser parte de tu rutina de belleza", contó la ex Nuestra Belleza Latina a HOLA! USA. "No importa si tardas 40 minutos en alistarte, siempre he creído que una rutina de belleza no tiene sentido si no te pones bloqueador solar", explicó.

Notas relacionadas:

- Brilla como Alejandra Espinoza con estos 'looks' plateados

- Este es el verde que ha enamorado a las 'celebs'

En cuanto a qué productos específicos utiliza la guapa mexicana, su opción favorita es Aveeno. "¡El positively radiant es increíble!", dijo. "Te da hidratación y protección, por lo que estás matando dos pájaros de un tiro. Para las mujeres que siempre están en movimiento, este tipo de productos que le dan dos en uno ayudan mucho", anotó sobre su propia experiencia.

Loading the player...

Y si aún no te convence la idea de que el bloqueador solar debe ser parte de tu rutina de belleza, simplemente echa un vistazo a la piel perfecta de Alejandra Espinoza:

"De enero a diciembre, el bloqueador solar siempre debe ser parte de tu rutina de belleza", contó la ex Nuestra Belleza Latina" a HOLA! USA Foto: Instagram/alejandraespinoza

"Creo que todos los productos en la línea positively radiant son espectaculares", compartió. "Te dejan con un brillo natural... todas las mujeres quieren una piel hermosa y nos encantaría salir de casa sin maquillaje y Aveeno te permite hacer eso. Les dan a todas la oportunidad de ser hermosas con y sin maquillaje".

Además del maquillaje, sueros y cremas, Alejandra reveló que el secreto de su brillo es la felicidad. "Trato de ser feliz", dijo la también modelo. "Eso es algo que trato de aplicar en todo momento: la felicidad. Intento el lado positivo en todo lo que hago. Lo bueno, lo malo y todo lo que sucede en mi vida, creo que una mente positiva conduce a la positividad. Ese el mantra de mi vida".

¡Ya volvemos, vamos por nuestra línea de cremas Aveeno!