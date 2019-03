Jennifer Lopez está lista para los días más cálidos con un nuevo look

¡Jennifer Lopez apostó por un look muy natural para su más reciente visita al gimnasio! La cantante de 49 años fue vista saliendo del gym con un estilo que hace tiempo había dejado atrás. La intérprete de Dinero impactó con sus rizos naturales, cambiando su cola elegante de caballo extremadamente lisa por ondas sueltas. Con ese estilo la juez de World of Dance se mostró de lo más relajada para esta sesión de ejercicio. Además, su look se completaba con un atuendo especial para el gimnasio completamente negro.

DA CLICK EN LAS IMÁGENES PARA VER MÁS DEL ESTILO DE JENNIFER LOPEZ

VIEW GALLERY Jennifer Lopez lució sus rizos naturales después de su sesión en el gimnasio Foto: The Grosby Group

Notas relacionadas:

- Los secretos de Jennifer Lopez para lucir espectacular en cada evento al que acude

- Jennifer Lopez y A-Rod conseguirán la ‘casa de sus sueños’ en Malibú gracias a esta experta

El cambio de look de J.Lo llega después de que presumiera por las alfombras rojas un glamouroso estilo en la temporada de premios. En febrero, la belleza puertorriqueña sorprendió con dos peinados para los Premios de la Academia. En su primer look, la Diva del Bronx llevó el pelo lacio con una parte de lado. Al momento de la fiesta la novia de Alex Rodriguez agregó ondas sueltas a su peinado, que iban más allá de su vestido de firma Zuhair Murad. Al inicio de la apretada temporada de premios Jennifer preguntó a sus fans en Instagram con qué look debería ir a los Grammy. "¿Corto o largo?", escribió junto a una foto con un estilo bob.

VIEW GALLERY La intérprete de Dinero jugó con varios estilos durante la temporada de premios Foto: Getty Images

Para la ocasión, la cantante impresionó con una cola de caballo debajo de un gran sombrero. Incluso cuando no estaba sobre la alfombra roja, J.Lo encontró el momento ideal para lucir su larga melena, La también actriz por lo general lleva un peinado alto o cola de caballo con aretes de aro. En 2018, la superestrella jugó con varios looks. Para los Latin Billboard Awards, l actriz de Limitless canalizó a su Rapunzel interior con extensiones de 50 pulgadas de largo. Jennifer había cambiado de look a uno más corto justo antes de los grandes eventos de la alfombra roja del año.

VIEW GALLERY En 2018 Jennifer Lopez se lució con extensiones de 50 pulgadas. Foto: Getty Images

Antes de la Met Gala de 2018, la cantante estadounidense optó por cortarse el pelo. "Lo decidimos hoy, como una hora y media antes de que partiera hacia el evento", reveló a Allure el estilista de J.]Lo Lorenzo Martin. "Ni siquiera lo sabíamos, no planeamos hacerlo", explicó. Aunque, en realidad, no importa los looks que elija, Jennifer siempre se ve con mucho glamour y estilo.

JENNIFER LOPEZ REVELA ENTRE RISAS SU PARTE FAVORITA DEL CUERPO DE ALEX RODRÍGUEZ