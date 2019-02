Aun cuando ocho de cada diez personas han padecido de acné alguna vez en su vida, no todas hablan abiertamente de ello. Algo que sí ha hecho Kendall Jenner, motivada en parte por una campaña publicitaria, comentó cómo se siente al respecto. Una declaraciones que nos han inspirado para contarte algunas medidas que puedes tomar para enfrentar este problema de la piel.

“El padecer acné para mí fue debilitante. Es algo con lo que he lidiado desde que era una adolescente y me ha hecho sentir ansiosa, indefensa e insegura. Como humanos no creo que compartamos nuestras debilidades lo suficiente porque vivimos en unos tiempos en los cuales ser 'perfecto' es lo estándar. Manejamos nuestra vida online y elegimos los momentos más bonitos en cada publicación. Me gustaría enseñarle a las nuevas generaciones que no todo es perfecto”, explicó la celebrity con más de cien millones de seguidores en Instagram.

Los casos de acné severo deben ser atendidos indudablemente por dermatólogos. Pero hay ligeros brotes que pueden ser superados gracias a los cosméticos de las diferentes casas comerciales y los consejos de los especialistas. Empecemos por saber cuáles son las principales recomendaciones para tratar y cuidar adecuadamente las pieles afectadas por el acné:

La rutina de cuidado diario es fundamental

Para combatir el acné es imprescindible tener la piel limpia. Usa un jabón suave —que no produzca sequedad—, exfóliate una vez por semana para evitar la obtrucción de los poros, usa cremas con protección solar oil-free e hidratantes que se adapten a tu tipo de piel. Es fundamental no dejar espacio a la proliferación de bacterias que complican el problema. Por eso el énfasis en mantener una rutina de limpieza y cuidado diario.

Para limpiar la piel puede optar por marcas como Neutrogena, Cetaphil, Clinique, Proactiv o cualquier otra opción que sea anticomedogénica. En caso del que el cutis sea graso, puedes intentar con productos que contengan ácido salicílico.

No abuses de la limpieza

Dos veces al día —mañana y noche o una tercera después de hacer ejercicios— será suficiente. No creas que por lavar en exceso tu rostro harás desaparecer los granos y espinillas. El 'exceso de limpieza' causa problemas en el control de la grasa y empeora los brotes. Es clave que no toques los granos. La manipulación incorrecta puede provocar una fuerte infección del poro, que además de demorar más su proceso de curación, puede dejar cicatrices.

Evita el exceso de maquillaje

El acto reflejo al tener una foliculitis es cubrir con maquillaje. Pero la verdad esto es lo menos recomendado. Evita en lo posible el maquillaje y deja que la dermis respire. El secreto para una piel tersa y hermosa de muchas celebs es lucir ‘cara lavada’ cada vez que pueden. Y un mandamiento: nunca duermas sin retirar el maquillaje.

Sigue una dieta saludable

Haz cambios es tu alimentación: evita las grasas (frituras) y harinas. En su lugar incorpora pescado azul, nueces, aguacate, melocotones, uvas y harinas integrales. También beber agua te ayudará a eliminar toxinas, hidratar y tonificar la piel.

Debes tener claro que no todos los productos anticomedogénicos funcionan en todo tipo de piel. Cada caso es particular, y los productos y los alimentos que mejoran a una persona pueden no servir para otras. Si crees que no puedes lidiar sola con el problema acude a un dermatólogo y evita que el acné afecte tu condición anímica. Kendall confesó que lograr mejorar su piel ha sido un largo viaje para ella, actualmente Proactiv parece ser su mejor compañero. Sigue estos consejos y quizás para ti sea un trayecto mucho más corto.