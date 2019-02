Paso a paso, consigue el maquillaje perfecto de Sofía Vergara

En caso de que te lo perdieras, Sofía Vergara lució hermosa la noche del domingo en la fiesta post Oscar de Vanity Fair. Su look estuvo conformado por un vestido largo Dolce & Gabanna a juego con joyas de Lorraine Schwartz. Pero la mejor parte de todo fue la perfección de su piel. ¿Cómo lo hace? Por suerte, tenemos la respuesta en un tutorial paso a paso cortesía del extraordinario maquillista Quinn Murphy. ¡Toma nota!

El experto en maquillaje, Quinn Murphy revela el paso a paso para lograr el maquillaje perfecto de Sofía Vergara en la fiesta post Oscar de Vanity Fair. Foto: Getty Images

Piel

Primero lo primero: antes de la noche de la fiesta post Oscar, Quinn preparó la piel de Sofía con la mascarilla Charlotte Tilbury’s Goddess Clay Mask y Magic Night Cream para reafirmar y abrillantar. El día de la fiesta, Sofía lavó su cara con el Goddess Cleansing Ritual seguido de Charlotte’s Instant Magic Facial Dry Sheet Mask. Como humectante, Quinn después aplicó la icónica Magic Cream, con la que creó un suave, radiante y sedoso lienzo que es la verdadera base para un maquillaje hermoso. Por último, Stepehn aplicó un poco de Magic Eye Rescue alrededor de los ojos de Sofía.

El segundo paso consistió en realzar la ya perfecta piel de Sofía con un acabado impecable, fresco y brillante al aplicar Hollywood Flawless Filter, luego Wonderglow en los puntos altos de la cara (pómulos, puente de la nariz, hueso de la ceja, arco de Cupido, barbilla y el centro de la frente) para una tez húmeda, que destaque naturalmente.

Para corregir cualquier detalle, Quinn aplicó con moderación Light Wonder seguido por Magic Away Concealer debajo del ojo, con lo que aportó una pequeña cobertura adicional, que dura hasta 15 horas ¡para que la estrella de televisión se vea hermosa y glamourosa toda la noche! Pro-tip: Siempre, siempre sella tu piel. En el cutis de Sofía, Quinn aplicó un poco de Genius Magic Powder sobre la barbilla, la nariz y la frente.

De acueerdo a Quinn, los tres puntos a enfocarse son la piel, ojos y labios. Foto: Getty Images

Siguiente parada, ¡las cejas! Quinn ligeramente sombreó la forma natural de Sofia usando Brow Lift en el tono Super Model para crear profundidad y definición. ¿En cuanto a sus mejillas? Mejoró su belleza natural y creó esos pómulos intensos aplicando Hollywood Contour y Beauty Wands para contornear las características naturales de Sofía y agregar un brillo mágico en los puntos más altos. Quinn fijó el contouring con un ligero toque de Filmstar Bronze & Glow duo. Finalmente, para dar ese toque POP de color en las mejillas, Quinn puso un poco de Cheek to Chic blusher en Pillow Talk, un rubor en polvo de dos tonos -champagne y rosa- que agregaron un detalle de color y brillo en las mejillas de Sofía, dándole un acabado hermoso y perfecto.

Todos los productos aprovados por Sofía Vergara los encuentras en Charlotte Tilbury

Ojos

Para crear la mirada seductora y neutral de Sofía, Quinn aplicó exclusivamente los tonos del nuevo set de Charlotte, Icons Palette and Luxury Palette en Pillow Talk, con hermosos tonos de color marrón y burdeos. La profundidad al estilo pop, la logró al coordinar el delineado de las pestañas superiores con las inferiores, usando Rock N Kohl en Barbarella Brown, seguido de un toque de Feline Flick en la parte superior. Quinn finalizó el look de los ojos con hermosas pestañas, las cuales logró con Legendary Lashes Volume 2 de Charlotte, el cual aplicó en las pestañas inferiores y superiores. ¡Todo un look de alfombra roja!

Labios

Para terminar su hermoso maquillaje, Quinn completó el look de Sofía con el lipstick Lip Cheat en Savage Rose, el secreto de belleza para redimensionar, redefinir y redefinir los labios; y K.I.S.S.I.N.G Lipstick en Love Bite, para crear un estilo más marcado y necesario para posar frente a las cámaras.

Antes de iniciar este tutorial, te recomendamos dirigirte a Charlotte Tilbury para abastecerte de todos los artículos necesarios para este look, aprobados por Sofía Vergara y con resultados dignos de una estrella de Hollywood.