El tutorial de maquillaje más divertido de Thalía, ¿te animas a probarlo?

Thalía tiene el tutorial perfecto para reflejar su divertida personalidad, mucho más ahora que se acercan las épocas de calor y el sol es el pretexto ideal para brillar con una extensa gama de colores alegres. Con una actitud siempre positiva, la esposa de Tommy Mottola se atrevió a usar tonos pastel con los que pocas veces se le puede ver, una forma de expresión con la que de inmediato contagió a sus seguidores. ¿Te atreves a probarla?

Para este estilo, Thalía eligió sombras rosas en tono pastel con las que maquilló el párpado superior. Ese mismo color lo aplicó debajo de las pestañas inferiores para contornear el ojo. En la parte superior del párpado, agregó un poco de color lila que ayudó a dar profundidad a su mirada. Para intensificar aún más sus ojos y celebrar el "Día Nacional de las Pestañas", Thalía usó un par de la línea Eylure, en especial las que diseñó en colaboración para la marca.

La cantante aplicó delineador negro en la raíz de las pestañas, un paso que, además de dar un efecto especial a sus ojos, difumina a la perfección la unión entre las falsies y el maquillaje. Un poco de mascara fue el toque final del look en su mirada. Para combinar a la perfección, Thalía pintó sus labios con un lipstick también rosa pastel.

Dispuesta a crear un look distinto por completo, la también actriz se colocó una peluca rubia con peinado largo y suelto en el que se aprecian raíces oscuras para un toque más natural. Con esos sencillos pasos Thalía logró un cambio que enamoró a sus fans en menos de un minuto. "¡Cambios, siempre cambios !Diviértete, juega, no te tomes las cosas tan enserio, sé tú, explora! Se vale jugar con tu look", escribió feliz al lado del video que publicó en su cuenta de Instagram.



Thalía y sus trucos de belleza para un pelo envidiable

Thalía es un ícono de belleza, razón por la que sus seguidores día a día buscan imitar su rutina para lucir como ella. Además de compartir paso a paso cómo maquillarse de forma divertida, la esposa de Tommy Mottola también reveló el truco con el que mantiene su melena brillante y llena de vida.

Se trata de una mascarilla capilar a base de aguacate, aceite de oliva, huevo y miel, una receta para la que sólo se necesita mezclar bien los ingredientes hasta obtener una crema uniforme. La cantante distribuye bien esta mezcla por toda su melena y la deja actuar por 30 minutos. La forma de retirarla es bastante sencilla y no hace falta más que lavar el pelo de la forma habitual. El resultado lo presume la actriz en varias publicaciones en sus redes sociales, en donde se aprecia una melena sana que muchos desean.

