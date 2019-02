Yalitza Aparicio se ha revelado como la promesa del cine, pero su talento y carisma no es lo único que transciende. Desde que comenzó a desfilar por las alfombras rojas de premiaciones y estrenos de 'Roma', película dirigida por Alfonso Cuarón en la que interpreta a Cleo, nos ha dejado unas cuantas lecciones de maquillaje, muchas veces del lado de la sutileza y la sencillez, que sacan partido a su belleza.

Un maquillaje delicado

No han sido pocas las veces que la mexicana originaria de Oaxaca ha lucido un beauty look en el que el delineador negro apenas aparece. Es, sin dudas, una de las formas de resaltar los rasgos sin caer en excesos. En esta ocasión un trazo en color melón, "una predicción para la próxima temporada primaveral" tal y como lo dice en su cuenta de Instagram su make up artist, Clarissa Ferreri, aparece encima del negro a modo de contraste. El lipgloss de tintes rosa y destellos dorados completa la apuesta que resulta ideal para el día a día.

Sombra 'glitter' + delineado

El delineado que lució durante la premier de Roma en Los Ángeles, produjo un efecto rasgado en su mirada al extenderse un poco más afuera de la esquina externa, una estrategia más que válida que tu también puedes poner en práctica para definir tu mirada. El tándem que formó con la sombra glitter fue la dosis exacta apropiada tanto para el día como para la noche. El punto y final lo dio ese tono de labios rojizo que funciona perfectamente en las pieles morenas.

Sombras oscuras, mayor profundidad

Para dar profundidad y enmarcar la mirada no solo tiene como aliado el eyeliner. Las sombras en tonos oscuros como la variedad de marrones, difuminadas tanto en la parte superior como en la inferior, la potencian sin recargar, un efecto que es aún mejor con unos labios que se mantienen en segundo plano con un gloss. Si tienes el rostro ovalado, puedes aprender otra lección: el blush en tono coral —muy favorecedor para las mujeres de tez morena— aplicado desde la parte superior de los pómulos hasta la mitad de las mejillas.

¿Un toque extra? Pestañas largas

Aun cuando su make up suele ser discreto, lo cierto es que también se vale de uno de mejores trucos —y de los más efectivos— para agrandar la mirada y darle vivacidad y frescura: unas pestañas con una curvatura que las eleva al máximo. En este caso, una sombra bronce y unos labios rojos, nuevamente esparcidos con un acabado glossy, completan su apuesta. Son cuatro y más las lecciones que vendrán muy bien en tus próximos beauty looks.