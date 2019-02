Jennifer Lopez es de las celebs que no teme mostrar que lo que lo ha logrado con trabajo y constancia y ¡incluyendo su cuerpo! A sus 49 años, la cantante luce mejor que nunca. Pero la también actriz ha querido ir un paso más allá y acaba de finalizar –junto a su novio Alex Rodríguez– un 10 days challenge. Diez días sin ningún tipo de azúcar ni carbohidrato en la dieta. Pero, ¿cuáles pueden ser los beneficios de este rigurosísimo plan?

Más allá de una rápida pérdida de peso, como la misma J.Lo ha explicado en Instagram, lo que ha perseguido con esta dieta es “desengancharse” de la comida basura, para que al regresar a su alimentación normal, su cuerpo pueda elegir y disfrutar con más facilidad, de los alimentos sanos.

Ante la controversial propuesta de la artista, lo primero que señalan los nutricionistas y médicos es que se debe tener cuidado con la eliminación completa de estos dos grupos, pues no solo son necesarios para el organismo –en su justa medida– sino que, como lo confiesa la misma Jennifer desde sus stories “resulta que cuando no comes azúcar ni carbohidratos te encuentras siempre muy hambrienta. Así que estamos pensando en preparar algunos snacks”.

Y es que para cumplir el reto, la lista de opciones es limitada y se basó, en el caso de la celeb, en consumir gran cantidad de proteínas magras (pollo o pescado), verduras de hoja verde, vegetales sin almidón, así como alimentos ricos en ácidos grasos esenciales, especialmente atún y aguacate. Por ejemplo a la hora de picar entre comidas, las opciones elegidas fueron gelatina sin azúcar, judías verdes, pepino y pimientos rojos y amarillos.

Las dietas rápidas, como esta suelen ser para muchos una opción difícil de seguir pero que puede ayudar, especialmente si se trata de obtener motivación para un plan a largo plazo, aunque lo ideal es validarlas antes con un especialista, para establecer si es la adecuada a tus necesidades.

No obstante, se ha comprobado que la eliminación de azúcares y carbohidratos puede tener beneficios sobre la salud y durante los regimenes para bajar de peso, siempre y cuando se retiren de la dieta los indicados.

Los nutricionistas coinciden en señalar que dejar de consumir la llamada comida chatarra, los snacks con grandes cantidades de azúcar refinada, los refrescos y bebidas azucaradas, así como los carbohidratos simples (pan blanco, croissaints, bagels, tartas, etc.) es beneficioso para quienes desean llevar un vida sana y tener una figura estilizada.

Así que si ya has decidido que el 10 days challenge no es para ti, dada su dificultad –sino que lo digan J.Lo y Alex Rodríguez–, lo que si podrás hacer es aquello que recomiendan los especialistas en nutrición, que es ser más selectivo y elegir arbohidratos complejos (batata, granos, vegetales, etc.) y alimentos que contengan azúcares naturales (frutas, miel, etc.), además de los de alto contenido protéico como hacen estos famosos. La clave estará en la moderación.