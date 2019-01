Khloé Kardashian no teme arriesgar con sus beauty looks. Así lo demostró cuando cambió –de nuevo– el color de su cabellera, pasando de un glamoroso rubio platinado a un sutil rosa pastel que, debemos decirlo, le hace ver radiante. Este delicado matiz de efecto ligeramente 'lavado' no solo está en tendencia en Hollywood, también es uno que puedes conseguir sin hacer cita en el salón de belleza. ¿Te animas a probar este haircolor? A continuación te contamos cuál es el truco de la estrella de reality shows y orgullosa madre de True.

Lo primero que debes saber es que no necesitas decolorar tu melena para luego teñirla de rosa; ya que el color viene condensado en un spray, tal como reveló su estilista personal Andrew Fitzsimons en Allure: “Khloé y yo lo conversamos, y ella siempre está dispuesta a sobrepasar un poco los límites, así que utilicé el L´Oréal Paris Colorista 1-Day Color Spray en Pastel Pink ($9.99) para que pudiera ver cómo resultaba. Le encantó tanto que lo replicamos una vez más”. ¡Y lo mismo puedes hacer tú!

Un cambio de imagen de 24 horas

El faded pastel que lleva la hermana menor de Kim Kardashian West es, de hecho, un tinte temporal que durará máximo 24 horas; y lo mejor es que solo necesitarás lavarte el cabello con el champú y acondicionar que usas regularmente para volver a tu color natural, sea éste castaño, rojizo o un rubio medio. Además, la fórmula del Colorista no contiene amoníaco ni peróxido, sino pigmentos puros que cuidan tanto las fibras capilares como el cuero cabelludo. ¿Otra ventaja? Es una línea de diez tonos, incluyendo el lavanda, menta y azul pastel.

Tips para aplicar el spray

Para lograr el mismo acabado lujoso de Khloé –que siempre la hace ver perfecta delante y detrás de las cámaras– es importante que sigas algunos consejos:

Agita muy bien el envase antes de aplicar sobre el cabello totalmente seco .

. Separa tu melena en mechones y rocía con presión leve pero constante . Repite de ser necesario, así lograrás una aplicación pareja y no tendrás partes más claras y otras más oscuras.

. Repite de ser necesario, así lograrás una aplicación pareja y no tendrás partes más claras y otras más oscuras. Espera nos minutos hasta que el tinte se seque, pues el color irá reafirmándose a medida que se adhiera a las hebras y mechones.

De igual forma, Fitzsimons recomienda peinar tu cabello a medida que rocías el Colorista y, al finalizar, emplear una plancha rizadora para crear algunas ondas suaves. Estarás lista –y con el cabello en un magnífico tono rosa pastel– para tomarte los respectivos selfies o publicar una historia en Instagram.

Peinados modernos o retro

Juega con diferentes peinados luego de teñir tu cabello de acuerdo a esta tendencia. Puedes emular a Khloé Kardashian y llevarlo suelto, hacerte una media cola muy al estilo de los años 80 u optar por utilizar accesorios como pines o headbands, dependiendo del atuendo con el que combines este haircolor, el día y la hora. Algo que podemos adelantarte es que, aunque no es saturado, sí es un tono rico, cálido y muy femenino ¡ideal para los días fríos que aún estar por venir!