Thalía es una mujer que siempre busca retos profesionales. A la par de su carrera como actriz y cantante, es diseñadora de moda y, ahora, tiene una nueva línea de productos para el cuidado del pelo. La esposa de Tommy Mottola usó su cuenta de Instagram para anunciar al mundo este nuevo proyecto en su faceta como empresaria. “¡Les presento a 'Adria by Thalia'! Estoy feliz y emocionadísima de poder contarles sobre mi nueva línea de productos para el pelo", escribió feliz al lado de una serie de fotografías en las que presume una melena saludable.

Thalía levantó las expectativas de sus fans con un video que publicó esta semana. "¡¡Tengo algo que contarles... ¡a ver si adivinan‼️", dijo sin dar más pistas de lo que tenía entre manos. Emocionados, algunos pensaron que se trataba de un nuevo disco de estudio. Otros de sus seguidores, aún con más esperanza, creían que volverían a ver a Thalía de regreso en las telenovelas.

Finalmente, Thalía comunicó que la sorpresa que tenía preparada era esta línea de productos. Desde hace meses, Thalía se dedicó a trabajar en este proyecto que esperaba con ansias poder mostrarles a sus admiradores. La cantante explicó que la línea completa está disponible en las tiendas Walmart por menos de 10 dólares cada uno. "¡Tu cabello debe ser tan fuerte y vibrante como tú!", explicó sobre cómo nació la idea de enfocarse en el cuidado del pelo. "¡Lo hice pensando en ustedes, cariños!", agregó entusiasmada.

Con esta línea de productos del cuidado personal, Thalía suma un reto más a su carrera como empresaria. Desde hace un par de años está inmersa en su colección de ropa y accesorios que ella misma utiliza en los eventos a los que asiste y que han gustado mucho a sus fans.

Una mujer imparable

Los múltiples proyectos de Thalía la mantienen bastante ocupada y con reuniones casi todos los días. Pero ella sabe cómo coordinar su agenda a la perfección para hacer tiempo para cada una de sus facetas, desde la de empresaria hasta la de mamá, esposa y mujer. Siempre sonriente, la mexicana hace espacio en su día para cumplir con sus pendientes laborales, jugar con sus hijos y hasta salir los fines de semana a conocer nuevos lugares.

Thalía no descuida ningún detalle de su día a día y se mantiene en forma no sólo con la alimentación balanceada que presume todas las mañanas -que se ve deliciosa-, también tiene un momento asignado para cumplir con sus rutinas de ejercicio. Y, por si eso fuera poco, no decepciona a sus fans cuando se trata de hacerlos sonreír con alguna de sus ocurrentes publicaciones en Instagram. ¡Sin duda, una mujer con mucha energía!

