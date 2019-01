Estamos en una nueva temporada de premios y comenzamos a ver los cuerpos esculturales y rostros radiantes deslumbrar en las diferentes red carpets y Olivia Munn, actriz presentadora y juez de America's Got Talent, es una de esas celebridades que esperamos ver desfilar en estos eventos.

La protagonista de X-Men: Apocalipsis -al igual que el resto de las actrices- dedica varias horas a prepararse para estos eventos, y si bien hay algún truco a la hora de vestir o un must have en cuanto a cosméticos, lo que no imaginarías es que entre sus beauty secrets se encuentra el suplemento de colágeno: “Agrego sobres de Vital Proteins en mi jugo esa mañana para estar segura de que me mantendré hidratada”, confesó Olivia al portal de InStyle.

Este producto no es otra cosa que una mezcla de péptidos de colágeno, ácido hialurónico y probióticos que con tan solo agrearlo a tu infusión, agua o jugo de frutas, conseguirás darle un boost a tu cuerpo por dentro y por fuera. Este beauty collagen ofrece una potente acción anti-edad supliendo a tu cuerpo de hidratación y firmeza. Una simple toma al día te dará las vitaminas que necesitas para tener un cabello sano, uñas fuertes y piel radiante.

Si quieres sumarte a esta tendencia, puedes adquirir el Vitals Proteins Beauty Collagen – Strawberry Lemon, sticks packs ($34.00), que vienen en monodosis de 0.56 onzas, son prácticos y fáciles de llevar incluso en tu bolso de mano. Recuerda que además el colágeno aporta energía y reduce los efectos del cansancio.

También puedes comprar el envase de 115 onzas ($32.00) disponible en otros sabores como Lavanda-Limón, Menta-Melón o Flor de Jamaica o puedes buscar optar por colágeno de otras marcas como las que te ofrecemos en esta galería. Para darle más sabor a tu bebida, al combinarla con tu suplemento de belleza, puedes preparar la siguiente receta:

Ingredientes:

Una taza de jugo de sandía

Una taza de leche de coco

Una cucharada de Strawberry Lemon Beauty Collagen, Vital Proteins

Preparación:

Vierte jugo de sandía en un vaso

Agrega la cucharada de colágeno de fresa y belleza y mezcla bien

Vierte en un vaso con hielo y agrega la leche de coco

Mezcla completamente el jugo de sandía y la leche de coco ¡y disfruta!

Puedes añadir rodajas de limones o fresas si lo deseas

Recuerda que a la hora de un evento especial en el que deseas lucir fenomenal, también puedes poner en práctica las recomendaciones de Angela Levin, maquilladora de celebridades, quien aconseja que para una fecha especial, no debes ingerir alcohol por lo menos 24 horas antes y dormir siete horas para verte fresca y radiante. Y por supuesto, haz como Olivia Munn y súmate a la tendencia del colágeno. ¡Todo tu cuerpo lo agradecerá!