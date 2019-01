Ella es todavía Jenni from the Block! Jennifer Lopez siempre se ha mostrado muy real con sus fans, al compartir los momentos más preciados con su familia así como sus duros entrenamientos, además de sus glamorosos trajes sobre las alfombras rojas. El pasado viernes 19, la también actriz compartió uno de esos momentos al mostrarse sin gota de maquillaje en una selfie publicada en su Instagram. J.Lo compartió la instantánea acompañada de hashtags como "no filter Friday" (viernes sin filtro), "no makeup day" (día sin maquillaje) y "love me as I am" (ámame como soy). En la foto, la cantante de 49 años mostró con una piel radiante, inspirando a sus fans y a sus colegas, quienes destacaron lo bien que se veía.

¡Belleza natural! Jennifer López se mostró sin gota de maquillaje en Miami. Foto: Instagram J.Lo

Predicando el ejemplo de que lo mejor es lo más natural, J.Lo dejó que su verdadera belleza saliera a la luz con esa selfie. Para lucir un look más relajado, la cantante llevó su cabello en un messy bun sin gota de maquillaje y como únicos accesorios unos pendientes de oro en forma de aros y un collar de diamantes con su nombre escrito.

La súper estrella compartió una foto libre de cosméticos a través de Instagram Stories. “Invierno en Miami”, escribió sobre la imagen, en la cual mostró el cálido clima de Florida. Esta foto reveló que la intérprete de On The Floor se estaba divirtiendo junto a una piscina. ¡Parece que el sol de Florida y el agua son la perfecta combinación para J.Lo!

¡Ámame como soy! Foto: Instagram J.Lo

Pero no solo sus fanáticos la felicitaron por su autenticidad y la elogiaron por su hermoso aspecto natural, sino que las celebridades se unieron. Famosas como Glenn Close, Julianne Hough y Kristin Chenoweth quedaron encantadas por la bonita foto junto a la piscina.

El post anterior de Jennifer también tuvo un buen número de likes. La estrella de The Second Act participó en el reto viral #10YearChallenge, en el cual las personas compartían fotos suyas de hace 10 años y las comparaban con una imagen actual. La estrella compartió una foto de cuando estaba embarazada de sus mellizos y otra del año pasado en la que lució un increíble bikini que dejó sin aliento a sus fans.