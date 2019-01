Desde que Meghan Markle apareció en nuestro radar de realeza -cuando se presentó con el Príncipe Harry por primera vez en los Juegos Invictus en 2017- la ex actriz ha mostrado su amor por el estilo clásico y neutral, incluso con su maquillaje. Los tonos nude de lápiz labial han sido sus preferidos, siendo su favorito el Very Victoria, nombrado así por su amiga Victoria Beckham, de la marca de lujo británica Charlotte Tilbury. Sin embargo, en la presentación de Totem en Londres del Cirque du Soleil realizado la noche del miércoles, la duquesa de Sussex demostró que no ha dejado por completo su glamour hollywoodense, haciendo una inusual aparición luciendo un labial rojo muy audaz.

Su maquillador -y buen amigo- del día de su boda, Daniel Martin, declaró en el pasado para la revista People que a la Duquesa no le gusta usar colores brillantes en tono carmesí en sus labios. "La única vez que se pintó los labios de rojo, simplemente no se sintió cómoda", explicó. "A ella le gusta hablar y no es una persona quisquillosa, así que no quiere preocuparse por nada".

Si quieres ver a Meghan Markle con lápiz labial rojo, tienes que volver al 2016, cuando estaba protagonizando el drama legal de televisión Suits. En enero de 2016, eligió un tono brillante y audaz para la sexta cena anual para mujeres de ELLE, presentada por Hearts on Fire Diamonds y Olay en Sunset Tower, en West Hollywood. Y en marzo participó en una charla en vivo para hablar sobre la serie en AOL Studios, en Nueva York. En esa ocasión, se presentó con un peinado al estilo del viejo Hollywood y tiñó sus labios de rojo.

Según MEMImakeup.com, en 2017 las ventas de tonos nude y neutros aumentaron un 65% después del anuncio de compromiso de Harry y Meghan gracias al amor de Meghan por los tonos neutros. Solo el tiempo (¡y las tendencias!) dirán si el sello de la duquesa de Sussex tendrá el mismo efecto en la alfombra roja.