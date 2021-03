El maquillista Daniel Martin, quien trabajó con Meghan Markle en varias ocasiones, compartió un mensaje dedicado a la duquesa, el cual proviene del taoísmo.

“Porque ella no es egocéntrica, la gente puede ver la luz en ella. Debido a que no se jacta de sí misma, se convierte en un ejemplo brillante. Debido a que no se glorifica a sí misma, se convierte en una persona de mérito. Porque ella no quiere nada del mundo, el mundo no puede vencerla. -Tao Te Ching-* Lao Tzu 👊🏼❤️ #taoísmo”.