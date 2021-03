Hace 25 años, la princesa Diana habló ante las cámaras de la BBC en un especial llamado An Interview with HRH The Princess of Wales (Una entrevista con Su Alteza Real la Princesa de Gales), donde habló como nunca de su fallido matrimonio con el príncipe Carlos y de su vida como parte de la Familia Real británica. El pasado 7 de marzo fue su hijo menor, el príncipe Harry y la esposa de este, Meghan Markle quienes decidieron ir ante las cámaras y contar cosas que jamás habían sido reveladas.

En un especial de dos horas, los Duques de Sussex –quienes anunciaron su separación de la Familia Real hace poco más de un año—conversaron con Oprah Winfrey sobre racismo, salud mental, lazos familiares, su salida de la realeza, entre otros temas de los que nunca se habían atrevido a hablar. Tenemos para ti las 10 revelaciones más impactantes que nos dejaron en shock con el programa Oprah With Meghan and Harry: A CBS Primetime Special.