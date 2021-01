George y Charlotte no fueron los únicos que tuvieron que aplazar su regreso a la escuela. El año pasado, muchos especularon si el príncipe Louis , de dos años y medio, seguiría los pasos de sus hermanos mayores y empezaría a acudir a la guardería este Año Nuevo. Sin embargo, parece que esto no sucederá. Según HELLO! el hermano menor de George y Charlotte no empezará a asistir a la guardería esta semana como se tenía previsto.